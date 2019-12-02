Таксист помог дезориентированному дедушке из Кузбасса не потеряться в Барнауле

Житель города Гурьевска оказался в Барнауле и чуть не потерялся.

К барнаульскому таксисту Сергею в машину сел дедушка, которого нужно было отвезти на вокзал. Во время разговора автомобилист понял, что пенсионер дезориентирован: он путает города, не понимает, зачем едет на вокзал. Сергей быстро позвонил на горячую линию "Лизы Алерт", а потом своей жене Наталье. К счастью, у пенсионера при себе был паспорт.

Барнаульцы выяснили, что дедушка прописан в городе Гурьевске Кемеровской области. Совместными усилиями в течение часа они нашли сына пенсионера.

"Наш инфорг связался с уголовным розыском Гурьевска, там сделали запрос. Сотрудники уголовного розыска съездили по адресу прописки и нашли сына дедушки. Созвонившись с сыном дедушки, Наталья и Сергей приняли решение доставить его на такси до дома и передать сыну", – сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".