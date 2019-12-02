Дороги, аварийное жилье и счетчики: на что жители Барнаула жаловались единороссам

Члены партии "Единая Россия" провели 2,2, тысячи приемов граждан за неделю в честь 18-летия партии. В ЕР рассказали, с какими вопросами обращались жители.

Так, в воскресенье, 1 декабря, прием проходил в столице региона в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. К врио главы администрации Барнаула Вячеславу Франку обратились за решением вопросов, связанных с коммунальным хозяйством, строительством жилья, дорог и благоустройством придомовых территорий, а также оказания помощи в получении мест в дошкольные учреждения. Были обращения по жилищным вопросам: кто-то нуждался в консультациях по взаимодействию с застройщиками, кто-то – в предоставлении компенсаций за аварийное жилье.

К руководителю исполкома партии, депутату АКЗС Денису Голобородько обратились по поводу предоставления медицинских услуг и процедур поверки счетчиков электроснабжения.

А секретарь барнаульского отделения партии Юрий Еремеев и депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Абалымов встретились со студентами.

"Марафон" приемов проходил с 25 ноября по 1 декабря в городах и селах Алтайского края. Например, в Завьялово встречи провели депутат Госдумы Наталья Кувшинова, депутаты АКЗС Алексей Кривенко и Сергей Серов. В Заринске – депутат АКЗС Сергей Приб, заринский депутат Константин Панкратьев и глава города Виктор Азгалдян. В Алейске и Рубцовске прием провел депутат Госдумы Виктор Зобнев в Барнауле, Локтевском и Алтайском районе – депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Депутат ГД Валерий Елыкомов пообщался с жителями Каменского и Бийского районов, а госдумец Иван Лоор провел прием жителей в Барнауле, Крутихинском, Кулундинском, Первомайском и Солонешенском районах.

Проемы проводили также депутаты АКЗС: Александр Романенко, Андрей Осипов, Борис Трофимов, Павел Шумихин, Николай Якушев, Татьяна Ильюченко и другие.