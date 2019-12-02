Родственники погибших в ДТП в Забайкалье получат денежную выплату

По миллиону выплатят родственникам погибших в ДТП в Забайкалье, сообщает официальный портал края. Также все пострадавшие получат компенсации в размере от 200 до 400 тысяч рублей.
Выплаты будут осуществлены в короткие сроки из резервного фонда правительства Забайкалья. Общая сумма составит около 27 млн рублей.
1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края рейсовый автобус рухнул с моста. Погибли 19 человек, среди них два ребенка. Более 20 человек получили травмы разной степени тяжести. 2 декабря объявлен днем траура по погибшим. По факту произошедшего продолжается уголовное расследование.
Комментарии
очень страшное ДТП произошло конечно. Сейчас все СМИ об этом говорят, хорошо, что власти откликнулись на это хотя бы и сделали денежную компенсацию. Теперь пострадавшим хоть будет за что лечиться .
А они разве не были застахованы перевозчиком?
2.12.2019 17:13
- гость -
Страховка включается в стоимость билета.