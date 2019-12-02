"Эй, гражданина, ты туда не ходи!" Кусок льда рухнул на тротуар в центре Барнаула

Фото: Barnaul22

Очевидцы в сообществе Barnaul22 предупредили горожан об опасности с воздуха. Кусок льда отломился и упал с балкона дома на проспекте Социалистическом, 130.

Отмечается, что лед чуть не попал в проходящую мимо женщину.

"Последствия могли бы быть очень серьезными", – отметил автор сообщения.

В комментариях пользователи пишут, что этот дом уже был замечен в "криминальных хрониках". Например, в 2016 году здесь обвалился кусок штукатурки и упал на голову мужчине. Пострадавшего тогда госпитализировали с пробитой головой, а очевидцы рассказали, что за пару недель до происшествия штукатурка уже падала с крыши этого дома.