Елочка вам понравится: в мэрии Барнаула рассказали, каким будет городок на Сахарова

Фото: Екатерина Смолихина

Обустройство снежного городка на площади Сахарова в Барнауле обойдется в 8,7 миллиона рублей. При этом у городских властей нет планов в ближайшие годы покупать новую ель и тратить на это дополнительные средства. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Иван Гармат.

К строительству городка приступили 1 декабря. На" радость" автомобилистов движение по площади Сахарова перекрыли до 17 января 2020 года. Сейчас на площади несколько рабочих МБУ "Автодорстой" сооружают каркас для ели. В будущем на территории городка установят несколько металлических светящихся шаров, каркасных фигур в виде оленей, снеговиков и подарков.

В центре главной новогодней площадки поставят 32-метровую новогоднюю ель. Рядом традиционно установят трехметровые ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы, а также ледяную надпись "2020". Также будут построены одна средняя и четыре маленьких снежных горки. Все работы будут выполнены предприятием МБУ "Автодорстрой" к 20-м числам декабря. Как пояснил Иван Гармат, ледяные фигуры в этом году перенесут на пешеходную зону Мало-Тобольскую, где будет установлена главная елка Центрального района.

По словам представителя мэрии, новую елку в ближайшие годы покупать не планируют.

Елка полностью в хорошем состоянии: хвоя не обтрепалась, гирлянда работает. Все функционирует", – отметил Гармат.

Торжественное открытие снежного городка на Сахарова намечено на 28 декабря. В 18:00 там начнется небольшой концерт и праздничный салют.