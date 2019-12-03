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Елочка вам понравится: в мэрии Барнаула рассказали, каким будет городок на Сахарова

, ИА "Амител"
Городские власти в ближайший год не планируют покупать новую елку

Фото: Екатерина Смолихина

Обустройство снежного городка на площади Сахарова в Барнауле обойдется в 8,7 миллиона рублей. При этом у городских властей нет планов в ближайшие годы покупать новую ель и тратить на это дополнительные средства. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Иван Гармат.

К строительству городка приступили 1 декабря. На" радость" автомобилистов движение по площади Сахарова перекрыли до 17 января 2020 года. Сейчас на площади несколько рабочих МБУ "Автодорстой" сооружают каркас для ели. В будущем на территории городка установят несколько металлических светящихся шаров, каркасных фигур в виде оленей, снеговиков и подарков.

В центре главной новогодней площадки поставят 32-метровую новогоднюю ель. Рядом традиционно установят трехметровые ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы, а также ледяную надпись "2020". Также будут построены одна средняя и четыре маленьких снежных горки. Все работы будут выполнены предприятием МБУ "Автодорстрой" к 20-м числам декабря. Как пояснил Иван Гармат, ледяные фигуры в этом году перенесут на пешеходную зону Мало-Тобольскую, где будет установлена главная елка Центрального района.

По словам представителя мэрии, новую елку в ближайшие годы покупать не планируют.

Елка полностью в хорошем состоянии: хвоя не обтрепалась, гирлянда работает. Все функционирует", – отметил Гармат.

Торжественное открытие снежного городка на Сахарова намечено на 28 декабря. В 18:00 там начнется небольшой концерт и праздничный салют.

Читайте также в сюжете: Новый год-2020
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

3.12.2019 07:37
acdc

Ёлочка Вам понравится?
Мы последний .... без соли доедаем,а вы спрашиваете- Елочка Вам нравится?
( Дед из Бийска)

3.12.2019 08:13
- гость -

Елочка это да ))) елочка нравится ))

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