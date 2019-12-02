Владимир Путин открыл поставку газа в Китай

Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли газопровод "Сила Сибири" в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС.
"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, из диспетчерской компрессорной станции "Атаманская" осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
После получения разрешения газопровод был открыт. Природное топливо поступает в газотранспортную систему КНР.
Комментарии
Ну наконец то! Теперь заживём!
Ну все, ждем очередное повышение стоимости газа населению.
Да не иссякнет Сила Сибири.
населению РФ что с этого???, только за счет населения это все и строилось
В Китае неприятно поражает технологическая отсталость России. Наша страна на глазах превратилась в лузера, выходит из потерянной путинской двадцатилетки рыхлым государством с санкционной одышкой, не имеющим перспектив, только торглвля ресурсами и за счёт этого обогощение путинского окружения
достояние народное, деньги Миллеровские
2.12.2019 17:30
- гость -
Да, а до Путинской двадцатилетки то как хорошо Россия жила ! Последний .ер без соли доедала при ЕБНе.
Сейчас по сравнению с теми годами очень неплохо живем, грех жаловаться. Хотя да, либерастам зад хозяйский заокеанский лизать не дают, вот беда-то. При ЕБНе то лизали от души, даже забесплатно.
А когда в Красноярске газ запустят?
17:47
Так ведь благодаря американцам ценник на нефть подскочил до 100 долларов и путинской заслуги тут никакой нет, он до сих пор исправно складывает в сша нефтедоллары.
У вас какие то нездоровые девиации про лизание чего то там, покажитесь специалисту.
2.12.2019 17:47
Жоржик
2.12.2019 17:30
- гость -
Да, а до Путинской двадцатилетки то как хорошо Россия жила ! Последний .ер без соли доедала при ЕБНе.
Сейчас по сравнению с теми годами очень неплохо живем, грех жаловаться. Хотя да, либерастам зад хозяйский заокеанский лизать не дают, вот беда-то. При ЕБНе то лизали от души, даже забесплатно.
Жоржик, сразу видно, вы владееете тонкостми оральных утех, но позволю напомнить цены на нефть при ЕБН( декабрь 1998 г. мировая цена на нефть упала до минимального уровня - 9,6 доллара за баррель.) и цены на нефть при ВВП (с марта 2002 г. начался продолжительный и практически непрерывный рост цен на нефть.,с
2008 г. цены на нефть марки Brent достигли исторического максимума - 143,95 доллара)
2.12.2019 17:47
Жоржик
2.12.2019 17:30
- гость -
Да, а до Путинской двадцатилетки то как хорошо Россия жила ! Последний .ер без соли доедала при ЕБНе.
Сейчас по сравнению с теми годами очень неплохо живем, грех жаловаться. Хотя да, либерастам зад хозяйский заокеанский лизать не дают, вот беда-то. При ЕБНе то лизали от души, даже забесплатно.
Жоржик, сразу видно, вы владееете тонкостми оральных утех, но позволю напомнить цены на нефть при ЕБН( декабрь 1998 г. мировая цена на нефть упала до минимального уровня - 9,6 доллара за баррель.) и цены на нефть при ВВП (с марта 2002 г. начался продолжительный и практически непрерывный рост цен на нефть.,с
2008 г. цены на нефть марки Brent достигли исторического максимума - 143,95 доллара)
Владимир, а что там для нас? Для жителей вашей страны? Может нам цену снизят как то? Или может мы будем получать деньги как жители Аляски за добычу нефти? А то мы как то все живем, все деньги отдаем, а в замен ничего не получаем, это как вообще возможно такое?
Населению электроэнергию по 3.33, а в Китай по 1.24 за 1 квт. Также и газ.
Жоржик, правда в твоих словах есть. Но по человеческих объяснить, почему при наличии практически всей таблицы менделеева в наших мы недрах. Мы ни чего не производим. Где отечественная орг техника, станки, конкурентные авто, гражданское авио, кипиа, мед. Оборудовани. Почему мы не можем хотяб часть производить сами? И почему у большинства чиновников семьи находятся за границей. Ведь их родина здесь. Чет американцких, китайских, европейских депутатских семей в России на пмж нет. Да и про коррупцию не забудь. С грамотным управлением мы можем достигнуть намного больше.
При ЕБНе помню бюджетникам задержки ЗП были, забастовки, но никто не увольнялся. Надежда была что все устаканится, а сейчас врачи целыми отделениями сваливают
18:04
Жоржик, сразу видно, вы владееете
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Не в первый раз за ним замечено подобное, да и представляется он как то странно в уменьшительно ласкательной форме. Это как знакомишься с человеком тянешь руку и представляешься - Сашенька\Васенька\Коленька\Андрюшенька
Жоржик, к моему большому сожалению, то, что бросили лизать зад американцам и начали лизать зад рисовым братьям , трудно выдать за прорыв. Прорыв - это никому не лизать зад. Для этого есть все возможности, а желания чет у верхушки нет.
С грамотным управлением мы можем достигнуть намного большею
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Предлагаете ввести плановую экономику?Двумя руками "ЗА".С чего начнём?
А в Бурятию когда газ проведут? Вроде входит в РФ.