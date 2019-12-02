Владимир Путин открыл поставку газа в Китай

Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли газопровод "Сила Сибири" в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, из диспетчерской компрессорной станции "Атаманская" осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

После получения разрешения газопровод был открыт. Природное топливо поступает в газотранспортную систему КНР.