Владимир Путин открыл поставку газа в Китай

Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли газопровод "Сила Сибири" в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС.
"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, из диспетчерской компрессорной станции "Атаманская" осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
После получения разрешения газопровод был открыт. Природное топливо поступает в газотранспортную систему КНР.
Комментарии
Ну наконец то! Теперь заживём!
Ну все, ждем очередное повышение стоимости газа населению.
Да не иссякнет Сила Сибири.
населению РФ что с этого???, только за счет населения это все и строилось
В Китае неприятно поражает технологическая отсталость России. Наша страна на глазах превратилась в лузера, выходит из потерянной путинской двадцатилетки рыхлым государством с санкционной одышкой, не имеющим перспектив, только торглвля ресурсами и за счёт этого обогощение путинского окружения
достояние народное, деньги Миллеровские