Жить без аритмии – просто: ученые рассказали, что для этого нужно просто чистить зубы

Корейские исследователи сообщили, что регулярная чистка зубов полезна для сердца. Она уменьшает риск возникновения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности, пишет РИА "Новости".
Ученые из Медицинского колледжа при Женском университете Ихва и Университета Улсана провели эксперимент, в котором выявили связь между гигиеной рта и сердечными заболеваниями. В нем приняли участие 161 286 пациентов в возрасте от 40 до 79 лет, которые ранее не имели сердечных заболеваний. Ученые собрали все данные о здоровье людей: рост, вес, заболевания и привычки. Кроме того, они фиксировали регулярность и качество чистки зубов.
Через десять лет наблюдений у 3% участников развилась мерцательная аритмия и почти у 5% – сердечная недостаточность.
"При этом у тех, кто чистил зубы три раза в день и чаще, показатель по мерцательной аритмии был на 10% ниже, а по сердечной недостаточности – на 12%", – говорится в документе исследования.
По словам ученых, все дело в бактериях во рту, которые вызывают хронические воспаления десен и соединительных тканей – гингивит, периодонтит, эндодонтические поражения. Эти бактерии попадают в кровь человека, создают постоянное внутреннее воспаление, которое сильно влияет на сердце.
Комментарии
Для этого не достаточно просто чистить зубы, это раз. Нужно следить за своим здоровьем, это очень важно, а зубы нужно чистить что бы у вас не было кариеса, это да.
Невозможно вообще читать интернет, потому что сплошная ерунда в каждом посте
Все равно не до конца понимаю, как связано сердце и зубы. разве что если учесть, что при чистке зубов Вы чаще двигаете рукой и за счет этого сердце работает быстрее, но все равно этого не достаточно. Полезнее будет побегать на беговой дорожке.