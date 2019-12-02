Жить без аритмии – просто: ученые рассказали, что для этого нужно просто чистить зубы

Корейские исследователи сообщили, что регулярная чистка зубов полезна для сердца. Она уменьшает риск возникновения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности, пишет РИА "Новости".

Ученые из Медицинского колледжа при Женском университете Ихва и Университета Улсана провели эксперимент, в котором выявили связь между гигиеной рта и сердечными заболеваниями. В нем приняли участие 161 286 пациентов в возрасте от 40 до 79 лет, которые ранее не имели сердечных заболеваний. Ученые собрали все данные о здоровье людей: рост, вес, заболевания и привычки. Кроме того, они фиксировали регулярность и качество чистки зубов.

Через десять лет наблюдений у 3% участников развилась мерцательная аритмия и почти у 5% – сердечная недостаточность.

"При этом у тех, кто чистил зубы три раза в день и чаще, показатель по мерцательной аритмии был на 10% ниже, а по сердечной недостаточности – на 12%", – говорится в документе исследования.

По словам ученых, все дело в бактериях во рту, которые вызывают хронические воспаления десен и соединительных тканей – гингивит, периодонтит, эндодонтические поражения. Эти бактерии попадают в кровь человека, создают постоянное внутреннее воспаление, которое сильно влияет на сердце.