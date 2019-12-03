Вторник, 3 Декабрь, 08:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,41
€ 70,97
Обь
42см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Количество пожертвований возрастает вдвое: Алтай поддерживает всемирную акцию

, ИА "Амител"
Бизнес, общественники, СМИ, деятели культуры – кто еще дает импульс добра в регионе в рамках "Щедрого вторника"

В преддверии Нового года магазины объявляют гигантские скидки: растут продажи... и зачастую бессмысленные траты. Но за бумом продаж "Черной пятницы" следует "Щедрый вторник". День помощи тем, кому не до подарков и магазинов, у кого каждый день – "черный". 

Поэтому Алтайский край присоединяется о Всемирному дню филантропии. 3 декабря 2019 года любой желающий может поддержать акцию "Щедрый вторник".

Что такое "Щедрый вторник"?

Фонд поддержки и развития филантропии "КАФ" с 2016 года реализует проект #ЩедрыйВторник – Всемирный день благотворительности. Более 100 стран по всему миру поддерживают акцию, и Россия уже в четвертый раз. За три года активного участия к волне благотворительной активности присоединились более 200 городов из разных регионов.

В этот день ответственные организации – НКО, бизнес, государственные и муниципальные структуры, редакции СМИ, коллективы театров и музеев – проводят акции и наиболее эффективно собирают средства на благотворительность. Количество пожертвований, как правило, возрастает вдвое. А в процессе подготовки участники делятся историями своих добрых дел.

Есть ли активность в нашем крае?

В 2018 году Алтайский край впервые официально присоединился к акции с марафоном "Поддержи ребенка". Но за два года до этого благотворительный фонд "Облака" уже проводил мастер-классы, приуроченные к "Щедрому вторнику". В 2017 году инициативу отметили на федеральном уровне. За выставку "Мгновение жизни", где были представлены фотографии, рассказывающие о ежедневной работе фонда – помощи одиноким матерям с детьми, сиротам и бездомным людям – фонд получил премию Ассоциации фандрайзеров России "Золотой кот".

Как проходит "Щедрый вторник" в 2019 году?

Вот уже два месяца фонд "Облака" проводит акции под флагом "Щедрого вторника" и знакомит людей со способами помощи нуждающимся.

Уже прошли мастер-класс и тренинг, а также мини-ярмарка художницы и энерготерапевта Елены Карловой, День тепла и объятий, акции-продажи в благотворительном магазине Charity Market, вещевая помощь молодой маме и ее новорожденной дочке. Также к круговороту добра подключилась тату-студия Cover, передавшая вырученные средства с однодневной акции в фонд.

На данный момент собрано около 250 000 рублей, которые будут направлены на программы фонда. 

 

Сегодня, 3 декабря 2019 года, в библиотеке им. В.Я. Шишкова пройдет финальное событие официального "Щедрого вторника". Добрые организации города познакомят посетителей со своей деятельностью. А учредитель фонда "Облака" Джамиля Семененко расскажет, что делать в таких случаях, когда хочется помогать, а не знаешь как. Возможность есть всегда, а благотворительность входит в моду.

Где: г. Барнаул, ул. Молодежная, 5 
Когда: 3 декабря 2019 года, с 18:00 до 20:00

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:33
Посадившим самолет Путина пилотам подарили вишневый пирог за "ювелирность" 1
08:08
Томичи заплатят штраф за оскорбление родственницы из Алтайского края 0
07:52
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта 3
07:34
Признаки болезни печени, которые часто игнорируют, назвали медики 0
07:14
Шаги к успеху по граблям: почему предприниматели не знают о господдержке для бизнеса? 1
07:01
Елочка вам понравится: в мэрии Барнаула рассказали, каким будет городок на Сахарова 2
06:36
Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как прошел праздник "Алтайская зимовка"
Фоторепортаж с "Бирюзовой Катуни" и лебединого озера
06:25
ЛДПР выдвинет на пост главы Барнаула депутата и бизнесмена Скосырского 1
06:22
До +1°C: погода в Алтайском крае на 3 декабря 0
06:15
Количество пожертвований возрастает вдвое: Алтай поддерживает всемирную акцию 0
23:42
В Оренбурге на машины обрушился мост, находившийся на реконструкции 1
23:04
Алтайского подростка, убившего спящего отчима, отправили под домашний арест 0
22:31
Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год 0
22:01
Путин разрешил транспортной полиции усмирять буйных пассажиров электрошокерами 0
21:31
Московскую школьницу избили из-за сумочки Valentino за 100 тыс. рублей 10
21:09
Чемпионат по лепке снеговиков пройдет в Барнауле 1
20:40
Малообеспеченные люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями 2
20:19
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на дорогах России 2
20:00
"Европейскими играми" откроется первый в Барнауле ледовый каток "Европы Плюс" 3
19:41
Светофоры и освещение на проспекте Космонавтов не работают пять дней 1
19:17
Что делать, если с крыши падают сосульки и снег: пять советов МЧС 1
19:06
Задержан отец девятилетнего мальчика, убитого сектантами при попытке изгнать беса 3
19:01
Крупнейший медиахолдинг за Уралом продолжает расширять зону охвата вещания 7
18:40
Владимир Жириновский рассказал, что пробовал наркотики 3
18:10
Барнаульские полицейские помогли ребенку, пропустившему остановку, вернуться домой 3
17:40
Жить без аритмии – просто: ученые рассказали, что для этого нужно просто чистить зубы 2
17:14
Владимир Путин открыл поставку газа в Китай 24
16:50
"Эй, гражданина, ты туда не ходи!" Кусок льда рухнул на тротуар в центре Барнаула 0
16:40
Родственники погибших в ДТП в Забайкалье получат денежную выплату 4
16:20
Дороги, аварийное жилье и счетчики: на что жители Барнаула жаловались единороссам 6
16:00
Таксист помог дезориентированному дедушке из Кузбасса не потеряться в Барнауле 4
15:45
Семья из пяти человек погибла в жутком ДТП в Красноярском крае 23
15:20
Каким видят "Изумрудный" барнаульцы? Фонд имущества Алтайского края начал опрос 5
15:00
Стало известно, сколько власти регионов Сибири потратили на елки 6
14:45
"Хлопок – и темнота": участник трагедии в Забайкалье описал первые минуты после ДТП 0
14:30
Поиски знаменитого алтайского фотохудожника Александра Волобуева продолжаются 0
14:24
Трагедия в Забайкалье. Почему автобус с пассажирами упал с моста и что говорят о ЧП 2
13:30
Пьяный дед оставил трехлетнюю внучку замерзать в сугробе в Бурятии 2
13:11
Российские семьи смогут потратить материнский капитал на покупку дачи 13
13:01
От коробки до фуры: в России появился новый логистический сервис 0
12:58
Осадков в Барнауле будет в избытке. Росгидрометцентр рассказал о погоде в декабре 0
12:46
Там нет алкоголя, но: в России могут запретить детское шампанское 29
12:35
Власть знает о проблемах. Единороссы рассказали студентам Барнаула о работе партии 10
12:22
Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями 1
12:01
В 2020-й – с крепким здоровьем: лаборатория "Гемотест" проводит новогоднюю распродажу 0
11:58
Новый режим: алтайские врачи подвели первые итоги работы поликлиник до восьми вечера 5
11:40
Врач скорой помощи в Братске искала лечение для ребенка с помощью Google 10
11:20
Житель Камня-на-Оби предотвратил пожар с возможными жертвами 0
11:06
Пусть земля будет пухом: в Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП 0
11:00
И новогодние огни засияют повсюду: где купить праздничную продукцию со скидкой 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.