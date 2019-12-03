Количество пожертвований возрастает вдвое: Алтай поддерживает всемирную акцию

В преддверии Нового года магазины объявляют гигантские скидки: растут продажи... и зачастую бессмысленные траты. Но за бумом продаж "Черной пятницы" следует "Щедрый вторник". День помощи тем, кому не до подарков и магазинов, у кого каждый день – "черный".

Поэтому Алтайский край присоединяется о Всемирному дню филантропии. 3 декабря 2019 года любой желающий может поддержать акцию "Щедрый вторник".

Что такое "Щедрый вторник"?

Фонд поддержки и развития филантропии "КАФ" с 2016 года реализует проект #ЩедрыйВторник – Всемирный день благотворительности. Более 100 стран по всему миру поддерживают акцию, и Россия уже в четвертый раз. За три года активного участия к волне благотворительной активности присоединились более 200 городов из разных регионов.

В этот день ответственные организации – НКО, бизнес, государственные и муниципальные структуры, редакции СМИ, коллективы театров и музеев – проводят акции и наиболее эффективно собирают средства на благотворительность. Количество пожертвований, как правило, возрастает вдвое. А в процессе подготовки участники делятся историями своих добрых дел.

Есть ли активность в нашем крае?

В 2018 году Алтайский край впервые официально присоединился к акции с марафоном "Поддержи ребенка". Но за два года до этого благотворительный фонд "Облака" уже проводил мастер-классы, приуроченные к "Щедрому вторнику". В 2017 году инициативу отметили на федеральном уровне. За выставку "Мгновение жизни", где были представлены фотографии, рассказывающие о ежедневной работе фонда – помощи одиноким матерям с детьми, сиротам и бездомным людям – фонд получил премию Ассоциации фандрайзеров России "Золотой кот".

Как проходит "Щедрый вторник" в 2019 году?

Вот уже два месяца фонд "Облака" проводит акции под флагом "Щедрого вторника" и знакомит людей со способами помощи нуждающимся.

Уже прошли мастер-класс и тренинг, а также мини-ярмарка художницы и энерготерапевта Елены Карловой, День тепла и объятий, акции-продажи в благотворительном магазине Charity Market, вещевая помощь молодой маме и ее новорожденной дочке. Также к круговороту добра подключилась тату-студия Cover, передавшая вырученные средства с однодневной акции в фонд.

На данный момент собрано около 250 000 рублей, которые будут направлены на программы фонда.

Сегодня, 3 декабря 2019 года, в библиотеке им. В.Я. Шишкова пройдет финальное событие официального "Щедрого вторника". Добрые организации города познакомят посетителей со своей деятельностью. А учредитель фонда "Облака" Джамиля Семененко расскажет, что делать в таких случаях, когда хочется помогать, а не знаешь как. Возможность есть всегда, а благотворительность входит в моду.

Где: г. Барнаул, ул. Молодежная, 5

Когда: 3 декабря 2019 года, с 18:00 до 20:00