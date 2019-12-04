Настоящий боевой тир в Барнауле: где находится, сколько стоит, как подготовиться

В стрелковом клубе "Трофей" появился настоящий боевой тир. Рассказываем, как можно воспользоваться его услугами, сколько это стоит, и какие меры принимаются, чтобы гарантировать безопасность.

Зачем стрелять?

Наверняка каждый, сидя в кинотеатре за просмотром боевика или играя в "шутер" за компьютером, хоть раз задавался вопросом: каково это, стрелять по-настоящему? Чтобы узнать это, можно прийти в стрелковый клуб "Трофей" и, собственно, пострелять из настоящего огнестрельного оружия. Но удовлетворение любопытства – это самое малое, что может дать боевой тир.

Стрельба – это метод психологической разрядки, способ выпустить пар. Выходя из боевого тира, многие говорят: "Я будто заново родился". Когда вы имеете дело с огнестрельным оружием, вам нужен максимальный контроль над своими действиями – возникает предельная концентрация внимания. Да и сам процесс стрельбы вызывает прилив адреналина. Все жизненные заботы уходят на второй план, для них просто нет места в сознании. Поэтому после каждого сеанса стрельбы, несмотря на физическую усталость, люди чувствуют себя отдохнувшими.

Боевой тир – это также возможность для сотрудников силовых ведомств и охотников лишний раз потренироваться. Или попробовать пострелять из разных видов оружия, с которыми они не сталкиваются на работе.

Среди посетителей много спортсменов, которые оттачивают в тире свои навыки стрельбы.

Планируйте визит заранее

Увы, нельзя спонтанно заглянуть в боевой тир, случайно проходя мимо ТЦ "Заря". Нужна предварительная запись.

Оборудование требует тщательного ухода и подготовки, расходные материалы находятся под строжайшим учетом. Для организации стрельбы нужно время. К тому же спрос на такой досуг очень большой, и тир может быть занят весь день.

Нужно заранее позвонить в стрелковый клуб "Трофей" по телефону: 8 (3852) 29-03-20, забронировать время и количество патронов. Патроны лучше всего бронировать немного с запасом. Заплатить нужно будет только за те, которые вы используете по факту.

Документы

"Перед тем, как забронировать время, нужно собрать пакет документов, – рассказывает директор стрелкового клуба "Трофей" Антон Самодуров. – Мы предоставляем развлекательные услуги, но нельзя к этому относиться легкомысленно. Прежде чем клиент получит доступ к боевому оружию, мы должны убедиться, что он не представляет опасности для себя и окружающих. К тому же это требование надзорных органов".

Для доступа к услугам боевого тира будет достаточно предоставить действующее разрешение на хранение оружия. Если его у вас нет, то нужно собрать следующие документы:

Медицинские заключения. Сначала нужно получить справки от психиатра и нарколога. Справку от нарколога можно сделать в Алтайском краевом наркологическом диспансере по адресу ул. Льва Толстого, 23. Выдается в течение суток. Услуга платная. Подробности уточняйте по телефону: 8 (3852) 63-39-32.

Справка от психиатра. Ее выдают в краевом психоневрологическом диспансере по адресу ул. Луговая, 19. Эта справка также платная. Подробности по телефону: 8 (3852) 24-66-80.

Далее нужно пройти офтальмолога и терапевта в поликлинике по месту жительства. В итоге у вас на руках будут все нужные медицинские заключения (форма №002-О/У и №003-О/У). Эти документы можно также получить в частных медицинских организациях.

Справка об отсутствии судимости. Ее можно заказать через Единый портал госуслуг. Она будет готова ориентировочно в течение 10 рабочих дней.

Кроме медицинских справок необходимо представить документ, удостоверяющий личность: паспорт, водительские права или служебное удостоверение.

Безопасность

Итак, вы собрали все справки, забронировали время и пришли в стрелковый клуб в назначенный час. Вы с инструктором проходите в помещение для стрельбы, которое находится за толстой металлической дверью.

Охранник закрывает вас там на замок и далее следит за всем происходящим снаружи через камеры. Выпустит он вас только после того, как сеанс стрельбы будет окончен и вы передадите в руки инструктора оружие и патроны.

Это делается для безопасности. Если клиент окажется злоумышленником, попытается завладеть оружием, он не сможет покинуть помещение для стрельбы. Охранник сразу же нажмет "тревожную кнопку", которая вызовет отряд быстрого реагирования.

Стрельба

Если вы первый раз в боевом тире, сначала нужно будет пройти инструктаж. Инструктор ознакомит вас с оружием, научит правильно его держать и пользоваться, объяснит все правила безопасности. Оружие во время инструктажа не заряжено.

"Многие боятся оружия и чувствуют себя неуверенно, – говорит инструктор стрелкового клуба "Трофей", член Федерации практической стрельбы России Сергей Васильченко. – Инструктаж помогает освоиться и научиться четко выполнять основные действия. Только после этого вы получаете патроны, заряжаете оружие и начинаете стрелять".

Такой инструктаж в стрелковом клубе нужно будет проходить раз в год. Но если в какой-либо из сеансов инструктору покажется, что вы обращаетесь с оружием неправильно или безответственно, он вправе потребовать от вас пройти инструктаж внепланово. Чтобы этого не случилось, нужно всегда помнить и строго следовать священному кодексу стрелка:

1. Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным.

2. Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять.

3. Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и за ней.

4. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока оружие не будет направлено на мишень.

Следование этим правилам позволит получить максимальное удовольствие от стрельбы без опасности для себя и окружающих.

Сколько стоит?

Выстрел из отечественного оружия – 23 рубля.

Выстрел из импортного оружия – 30 рублей.

Аренда одной единицы оружия – 250 рублей.

Инструктаж – 500 рублей.

Стрелковый клуб "Трофей"

г. Барнаул, ул. Власихинская, 166 (ТЦ "Заря"), 3 этаж

Телефон: 8 (3852) 29-03-20