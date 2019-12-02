Барнаульские полицейские помогли ребенку, пропустившему остановку, вернуться домой

Капитаном полиции Дмитрием Куклиным и старшим лейтенантом полиции Владимиром Копыловым был замечен ребенок. Полицейские следили за дорожным движением в районе здания на Павловском тракте, 337, когда увидели мальчика.

Он без взрослых шел по обочине дороги в месте, где нет жилых домов.

Правоохранители поговорили с ребенком и узнали, что он проехал нужную остановку и проживает в поселке Лесном.

На служебном автомобиле полицейские привезли ребенка домой и передали родителям, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.