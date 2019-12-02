Владимир Жириновский рассказал, что пробовал наркотики

В время заседания по теме "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете" Владимир Жириновский признался, что пробовал запрещенные вещества, сообщают "Известия".

Он рассказал, что это произошло в детстве. Запрещенные вещества юному Владимиру предложили старшие товарищи и он согласился, так как не знал, что это такое.

"Вот я же не приучился. А вдруг другому понравится? Такого допускать нельзя", — заключил руководитель ЛДПР.

Из-за опасений о том, что неокрепшие умы могут быть завлечены в употребление запрещенных веществ, Жириновский предложил высылать наркодилеров в отдаленные регионы страны.