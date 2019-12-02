ГИБДД спрогнозировала рост смертности на дорогах России

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин рассказал, что ведомство спрогнозировало рост смертности в ДТП на российских дорогах, сообщает ТАСС.

Также в Госавтоинспекции отметили, что до приезда скорой помощи умирают 6% пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Еще 16% человек умирают в больницах.

И.о. замдиректора департамента ГО и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин сообщил, что более 100 ДТП в России с начала года переросли в чрезвычайную ситуацию. Он добавил, что за четыре года подразделения ведомства более 630 тысяч раз выезжали на аварии, в которых пострадало более 600 тысяч человек. В этом году более 80 тысяч человек получили помощь.