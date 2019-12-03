Налоговый калькулятор помогает предпринимателям Алтая быть прозрачнее

Сервис "Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки" разработан в целях повышения информационной открытости работы Федеральной налоговой службы и повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков и предназначен для юридических лиц, применяющих основную систему налогообложения.

Сервис позволяет налогоплательщикам сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным налогам, со средними значениями по отрасли в разрезе регионов. Показатели среднеотраслевой и максимальной налоговой нагрузки рассчитаны на основе данных налоговой и бухгалтерской отчетности налогоплательщиков.

Также сервис содержит информацию о среднем уровне заработной платы, рассчитанном на основе данных справок по форме 2-НДФЛ.

Таким образом, у предпринимателей есть возможность оценить риски совершения налоговых правонарушений в режиме онлайн, без личного посещения инспекции.

Калькулятор встроен в сервис "Прозрачный бизнес" (рубрика "Проверь себя и контрагента") и работает в тестовом режиме.

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Материалы разработаны в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".