Задержан отец девятилетнего мальчика, убитого сектантами при попытке изгнать беса

Следственный комитет РФ опубликовал на своем Youtube-канале видеозапись с отцом убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика.

На вопрос следователей о том, что у семьи два ребенка, но найден только один из них, задержанный ответил, что у него только один сын. Мужчина был задержан в Уфе и рассказал, что собирался ехать к жене. По версии правоохранителей, отец убил ребенка из-за возникшей личной неприязни. Он бил сына розгами, а рот заткнул кляпом.

Местоположение второго сына супружеской пары, 13-летнего мальчика, установлено. Он в безопасности. Также следователи допросили главу секты, в которой состояли супруги.

Напомним, что тело ребенка было обнаружено в лесопосадке в Екатеринбурга. На его теле обнаружили следы насилия, а в рот умершему был вставлен кляп. Сообщалось, что из мальчика изгоняли бесов и он умер в ходе этой процедуры.