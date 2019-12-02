Светофоры и освещение на проспекте Космонавтов не работают пять дней

Очевидцы в сообществе "Barnaul22" рассказали, что света на проспекте Космонавтов нет до сих пор.

Из-за отсутствия освещения на дороге очень плохая видимость. Пешеходов без светоотражающих элементов на одежде очень тяжело заметить.

В первый раз отключение света обеспокоило горожан 29 ноября. Тогда в социальных сетях уже обсуждалась безопасность водителей и пешеходов на темных участках дороги.

Об отключении электроэнергии администрация города предупреждала 27 ноября. На участке от проспекта Ленина до улицы Малахова подачу электричества прервали до устранения неполадок на трансформаторной подстанции. Точная дата возобновления электроснабжения не обозначалась.