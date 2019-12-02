Московскую школьницу избили из-за сумочки Valentino за 100 тыс. рублей

В Москве двое неизвестных избили и ограбили 16-летнюю школьницу, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 декабря в подземном переходе на улице Зацепский Вал. Школьницу ударили по лицу и отняли у нее дамскую сумочку Valentino за 1,5 тыс. евро (около 100 тыс. рублей), наушники Apple, ключи от квартиры и транспортную карту.

О нападении в полицию сообщила мать подростка. По ее словам, один из злоумышленников был одет в черную куртку, другой – в черную толстовку. Сотрудники полиции выясняют сумму причиненного ущерба и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.