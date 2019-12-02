Чемпионат по лепке снеговиков пройдет в Барнауле

В Барнауле вновь пройдет чемпионат по лепке снеговиков, сообщает мэрия города. В мероприятии могут принять участие все желающие барнаульцы и гости алтайской столицы.

"Суть соревнования проста – необходимо соорудить за определенное время снеговика. В состязании будут участвовать команды от двух человек. Можно приходить всей семьей", – отмечают организаторы чемпионата.

Участникам выдадут инвентарь и воду для укрепления деталей. С собой из дома можно захватить аксессуары – морковки, шапки, варежки, кепки, бусы и так далее. Концепцию снеговика также следует придумать дома, а уже на месте воплотить свои яркие мечты в реальность.

Снеговики должны выглядеть согласно заявленным тематикам: спорт, здоровый образ жизни (ЗОЖ) и чемпионат по футболу "Евро 2020". Жюри наградит победителей в нескольких номинациях:

самый спортивный снеговик;

самый креативный снеговик;

снеговик-великан;

самый веселый снеговик;

семейный снеговик.

Чемпионат состоится 22 декабря в Парке спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12В) и откроет череду новогодних и рождественских мероприятий. Организаторы подготовили участникам призы и подарки.

Напомним, первый чемпионат по лепке снеговиков прошел в Барнауле в 2015 году. Тогда в соревновании приняли участие около 80 человек.