Чемпионат по лепке снеговиков пройдет в Барнауле

В Барнауле вновь пройдет чемпионат по лепке снеговиков, сообщает мэрия города. В мероприятии могут принять участие все желающие барнаульцы и гости алтайской столицы.
"Суть соревнования проста – необходимо соорудить за определенное время снеговика. В состязании будут участвовать команды от двух человек. Можно приходить всей семьей", – отмечают организаторы чемпионата.
Участникам выдадут инвентарь и воду для укрепления деталей. С собой из дома можно захватить аксессуары – морковки, шапки, варежки, кепки, бусы и так далее. Концепцию снеговика также следует придумать дома, а уже на месте воплотить свои яркие мечты в реальность.
Снеговики должны выглядеть согласно заявленным тематикам: спорт, здоровый образ жизни (ЗОЖ) и чемпионат по футболу "Евро 2020". Жюри наградит победителей в нескольких номинациях:
- самый спортивный снеговик;
- самый креативный снеговик;
- снеговик-великан;
- самый веселый снеговик;
- семейный снеговик.
Чемпионат состоится 22 декабря в Парке спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12В) и откроет череду новогодних и рождественских мероприятий. Организаторы подготовили участникам призы и подарки.
Напомним, первый чемпионат по лепке снеговиков прошел в Барнауле в 2015 году. Тогда в соревновании приняли участие около 80 человек.
Комментарии
Вот это поворот! Вот это достойный чемпионат для нашей страны! За морковку в нужном месте буду начислять дополнительные баллы?! Это конечно и смех и грех, может конечно для деток праздник будет, но в нашей реалии, я считаю эти праздники, ну для детей или пенсионеров