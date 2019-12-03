Алтайские школьники на Новый год получат рюкзачок с конфетами и письмо от губернатора

В правительстве Алтайского края рассказали о содержимом 136 тысяч новогодних подарков, которые подготовят для учеников начальных классов, сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

"В новогодний рюкзачок для каждого ребенка вложено приветствие губернатора Виктора Томенко, а также интерактивная тематическая папка "Я люблю свой край". Ребята получат карту Алтайского края, пазлы, кроссворд и "Краеведческий алфавит" с фотографиями известных людей, краевых достопримечательностей и QR-кодом, позволяющим узнать их историю", – рассказала замминистра образования и науки края Галина Синицына о содержимом подарков.

Она также подчеркнула, что в 2019 году сформировано на 10 тысяч больше новогодних подарков, чем в 2018-м. На это выделено более 30 млн рублей из краевого бюджета.

"Вес одного подарка – 800 граммов. В подарочной упаковке стало больше конфет. <...> Много конфет, содержащих минеральные и витаминные комплексы, злаковые добавки. Иначе говоря, главное свойство конфет и шоколада в новогоднем подарке – польза для здоровья ребенка", – отметила Синицына.

Подарки будут сформированы к 11 декабря, а к 19 декабря они поступят во все районы края – в этот день начнутся детские праздники.

Ранее сообщалось, что подарки в этом году будут на 100 граммов тяжелее. Помимо краевых, за счет муниципалитетов закуплено еще 35 тысяч сюрпризов для детей.

Напомним, в новогодние дни в Алтайском крае пройдет более 12 тысяч мероприятий, в том числе краевого и межрегионального уровня – спортивные соревнования, творческие акции и события, профильные смены в круглогодичных лагерях отдыха.