Путин разрешил транспортной полиции усмирять буйных пассажиров электрошокерами

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании электрошокеров и искровых разрядников сотрудниками транспортной полиции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Использовать указанные средства разрешено для отражения нападения на объект или граждан, для самозащиты, пресечения сопротивления и задержания преступников. При этом запрещается их применение против беременных, инвалидов и малолетних за исключением случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение, ставя под угрозу жизнь и здоровье окружающих.

Закон обязует сотрудников полиции предупреждать о намерении использовать электрошокер, однако на экстренные ситуации эта норма не распространяется.

Вместе с тем прописывается оказание первой помощи людям, которые получили телесные повреждения от электрошокера. А руководители подразделений транспортной безопасности обязаны незамедлительно уведомлять о каждом случае ранения или смерти человека в результате применения указанных устройств.

Примечательно, что до этого электрошокеры и искровые разрядники могли использовать сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, сотрудники Госохотнадзора, полицейские, бойцы Росгвардии, а также простые граждане. Однако службы транспортной безопасности в этот перечень не входили.