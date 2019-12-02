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Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год

, ИА "Амител"
Ранее выплаты были приостановлены до 1 января 2022 года
Сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 млрд рублей / Фото: finrecept.ru

Сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 млрд рублей / Фото: finrecept.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе еще на один год – до 1 января 2023 года – начало мероприятий по полной компенсации советских вкладов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в статью 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года "О приостановлении действия ФЗ "О базовой стоимости необходимого социального набора" изменение, заменив цифры "2022" цифрами "2023", – говорится в документе.

Напомним, в стране с 2003 года регулярно накладывается "заморозка" на исполнение долговых обязательств перед советскими вкладчиками. Ранее выплаты были приостановлены до 1 января 2022 года. Теперь их перенесли на 2023 год.

При этом общая сумма ежегодно увеличивается. Так, если в 2019 году россиянам обязаны выплатить 43,82 трлн рублей, то в 2020 году – 45,4 трлн, в 2021 году – 47,22 трлн, а в 2022 году понадобится 49,11 триллиона.

Примечательно, что проект бюджета на 2020-2022 годы предусматривает направление на компенсацию по 5,5 млрд рублей в год. Такая же сумма предусмотрена и в бюджете на 2019 год, напоминает РИА "Новости".

Речь идет об обесценившихся в ходе "шоковой терапии" сбережениях россиян в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Почти 30 лет люди не могут получить компенсации.

Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 млрд рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке – 315,3 млрд, в организациях госстрахования РФ – 0,84 млрд. Объем обязательств в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года, в ценах 1991 года составляет 29,4 млрд рублей.

В 1995 году принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года – на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР. Восстановление сбережений должны осуществлять путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяют исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а она установлена в размере 464 рублей СССР.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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