Алтайского подростка, убившего спящего отчима, отправили под домашний арест

Подростку из Алтайского края, расправившемуся с отчимом, предъявили обвинение в умышленном убийстве, сообщает региональный СК.
"Вечером 30 ноября 2019 года в селе Зудилово Первомайского района между обвиняемым подростком и отчимом произошла ссора на почве личных неприязненных отношений", – рассказали в ведомстве причину конфликта.
Дождавшись, когда мужчина уснет, 17-летний пасынок нанес ему не менее шести ударов ножом в шею и грудную клетку. От полученных травм отчим скончался на месте происшествия.
Что конкретно стало поводом для совершения преступления, не уточняется.
В отношении подростка избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
Ранее сообщалось, что мать мальчика отсидела за убийство собственного мужа. Друзья ее нового возлюбленного предупреждали мужчину об этом, однако он решил не уходить из семьи.
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