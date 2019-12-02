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Алтайского подростка, убившего спящего отчима, отправили под домашний арест

, ИА "Амител"
Пасынок нанес мужчине не менее шести ударов ножом в шею и грудную клетку
17-летний подросток дождался, когда отчим уснет / Фото: bloknot.ru

17-летний подросток дождался, когда отчим уснет / Фото: bloknot.ru

Подростку из Алтайского края, расправившемуся с отчимом, предъявили обвинение в умышленном убийстве, сообщает региональный СК.

"Вечером 30 ноября 2019 года в селе Зудилово Первомайского района между обвиняемым подростком и отчимом произошла ссора на почве личных неприязненных отношений", – рассказали в ведомстве причину конфликта.

Дождавшись, когда мужчина уснет, 17-летний пасынок нанес ему не менее шести ударов ножом в шею и грудную клетку. От полученных травм отчим скончался на месте происшествия.

Что конкретно стало поводом для совершения преступления, не уточняется.

В отношении подростка избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что мать мальчика отсидела за убийство собственного мужа. Друзья ее нового возлюбленного предупреждали мужчину об этом, однако он решил не уходить из семьи.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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