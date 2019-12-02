Алтайского подростка, убившего спящего отчима, отправили под домашний арест

Подростку из Алтайского края, расправившемуся с отчимом, предъявили обвинение в умышленном убийстве, сообщает региональный СК.

"Вечером 30 ноября 2019 года в селе Зудилово Первомайского района между обвиняемым подростком и отчимом произошла ссора на почве личных неприязненных отношений", – рассказали в ведомстве причину конфликта.

Дождавшись, когда мужчина уснет, 17-летний пасынок нанес ему не менее шести ударов ножом в шею и грудную клетку. От полученных травм отчим скончался на месте происшествия.

Что конкретно стало поводом для совершения преступления, не уточняется.

В отношении подростка избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что мать мальчика отсидела за убийство собственного мужа. Друзья ее нового возлюбленного предупреждали мужчину об этом, однако он решил не уходить из семьи.