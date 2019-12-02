В Оренбурге на машины обрушился мост, находившийся на реконструкции

В Оренбурге обрушился мост, который находился на реконструкции, сообщает "Интерфакс". Источник уточнил агентству, что "путепровод из-за ветхости не выдержал груженный щебнем самосвал".

Отмечается, что пострадали четыре человека. У них травмы средней степени тяжести, они госпитализированы.

По данным Пятого канала, несколько автомобилей оказались под завалами, в том числе автобус. Произошло частичное обрушение переправы на площади в 100 кв. метров. Двое из пострадавших — водитель грузового автомобиля со щебнем, который ехал по мосту, и водитель отечественного автомобиля, находившийся в момент ЧП под путепроводом.

В региональном МВД сообщили, что обрушение произошло на круговом объездном мосту на выезде из города. Объект находится на балансе региона, главное управление дорожного хозяйства области ранее предупреждало о том, что будут проводиться работы с опорами сооружения. По предварительной информации, обрушились два пролета моста.

Из-за ЧП на трассе образовалась огромнейшая автомобильная пробка, сообщают местные СМИ. Как сообщает "Оренбург медиа", на месте работают все экстренные службы. Региональное МЧС организовало оперативный штаб, который возглавил глава управления Александр Зенов. Здесь же работает министр здравоохранения области, а также городские глава и прокурор.

Также прошло экстренное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Один из главных вопросов на повестке — риск дальнейшего обрушения путепровода.