Признаки болезни печени, которые часто игнорируют, назвали медики

Немецкие врачи рассказали о четырех признаках болезни печени, которые, по их мнению, обычно игнорируют их будущие пациенты, пишет "Медикфорум" со ссылкой на журнал Focus.

Медики отмечают, что заболевания печени часто остаются незамеченными на начальной стадии, хотя и тогда организм активно предупреждает о плохом состоянии органа. Они назвали четыре сигнализирующих признака, на которые стоит обратить внимание.

Коричневый оттенок мочи. Это может быть признаком цирроза, при котором ткани органа подвергаются сильному рубцеванию из-за чрезмерного употребления алкоголя или хронических заболеваний. Также это может указывать на заболевание гепатитом.

Желтоватое глазное яблоко. Это также является признаком гепатита. Кроме того, зачастую такой оттенок указывает на нарушения липидного обмена, которые затрагивают печень.

Давление в правой верхней части живота. Печень занимает в основном правую верхнюю часть живота. Если есть чувство давления, это может указывать на жирную печень. Также при этом обычно происходит расстройство концентрации и возникает ощущение сильной усталости. Причиной тому обычно является избыточный вес или пьянство. Серьезный вред организму и здоровью жирная печень наносит, когда она воспаляется, что может произойти, например, при обычной простуде.

Зеленоватое или коричневатое кольцо на роговице глаз. Это признак болезни Вильсона. При этом наследственном нарушении в печени накапливается медь. Данное заболевание смертельно и должно быть выявлено на ранней стадии.

Врачи напоминают, что от работы печени зависит то, как организм способен справляться с токсинами. Алкоголь, жирная пища и вирусы могут повредить печень. При этом цирроз печени, гепатит или рак не вызывают явной боли на начальных стадиях, и это усложняет своевременную диагностику.