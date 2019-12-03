Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает запрет продажи электронной техники, в частности смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения. Согласно документу, произойдет это с 1 июля 2020 года.

К этому времени правительство определит точный список необходимых покупателю программ и составит перечень гаджетов, представляющих из себя технически сложные товары, на которые этот софт будет предустановлен.

Закон разработали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. По их мнению, это должно обеспечить защиту интересов российского бизнеса, а также позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.