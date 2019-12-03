Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает запрет продажи электронной техники, в частности смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения. Согласно документу, произойдет это с 1 июля 2020 года.
К этому времени правительство определит точный список необходимых покупателю программ и составит перечень гаджетов, представляющих из себя технически сложные товары, на которые этот софт будет предустановлен.
Закон разработали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. По их мнению, это должно обеспечить защиту интересов российского бизнеса, а также позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.
Комментарии
"правительство определит точный список необходимых покупателю программ" - почему они это решают?
а истинные причины можно озвучить - арь боится трон за последний год пошатнулся.
Ха, скачиваем прошивку, перепрошиваем, и вот уже гаджет без ненужного ПО.
Лучше бы экономическим ростом озаботился, вернее его отсутствием. А с телефончиками мы уж как-нибудь сами разберёмся, без его трогательной заботы. А то петля над башкой спустилась, а он казявки из носа выковыривает.
Чем это мне напоминает историю с генетикой, которую в свое время так же, как иностранный софт запретили. Ничего хорошего из этого не вышло.
А может чей-то интерес лоббируется?
Ещё бы при этом была предусмотрена возможность снести к чертям собачьим как русский говнософт, так и гуглоговнософт...
Послушайте, ну приходят и говорят: "Мы хотим обеспечить потребителям возможность пользоваться отечественным софтом, для этого нам нужен Закон".
После длительного молчания: "Ну обеспечте".
А кто выбирает таких депутатов?
А может чей-то интерес лоббируется?
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нет, блин, во благо народа ))
тоесть это отечественное ПО такое Г, что чтобы им пользовались нужно насильно заставлять?
А может лучше всё правительство вместе с госдумой, сенаторами и всеми их аппаратами на Волги пересадим? А че нет? А то в их Майбахах, Линкольнах, и т.д. явно не Российское ПО.
Эдварда Сноудена послушали. И им завидно стало что другие шпионят, а они нет. Вот и хотят, чтобы на смартфонах рядом со смурфиками еще и чебурашки сидели. Дальше штрафы за мыслеформы, и налоги на каждую из мух залетевших в ваш дом.
Месный - когда ты свалишь в свою любимую Пендосию?
Да,месный,это Путин специально такое придумал,чтобы у купивших гаджет после 1-го июля 2020-го года постоянно зависало,тормозилось и сбрасывалось.Но ты этого все равно не увидишь:тебя до этого как врага народа упекут в глушь на поселение.Приказ уже подписан.
Вот так в РФ борются с конкуренцией. 100% рабочая схема.
Касперский давно обещал бесплатный антивирус на все смартфоны, компьютеры, который будет лучше его коммерческого. Быть может он без Закона это сделать стесняется.
Ну ведь могут быть и такие варианты.