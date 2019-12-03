Посадившим самолет Путина пилотам подарили вишневый пирог за "ювелирность"

Экипажу специального летного отряда "Россия", посадившему борт президента РФ Владимира Путина в Бишкеке 28 ноября, подарили пирог, сообщает ТАСС.

"У нас родилась традиция – всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров управления делами президента – вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера", – пояснила пресс-секретарь УДП РФ Елена Крылова.

По ее словам, посадка была совершена "ювелирно", тогда как другие самолеты в таких условиях уходили на запасные аэродромы.

Напомним, во время визита Владимира Путина в Киргизию в Бишкеке стоял плотный туман. Пилоты спецрейса рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин", что никакого риска не было и решение о посадке принималось обдуманно. Также они подчеркнули, что не было никаких "сяду во что бы то ни стало".

"Итог нашей работы – пассажир с улыбкой спускается. И у нас хорошее настроение соответственно. Вся усталость забывается", – отметил бортинженер.