Томичи заплатят штраф за оскорбление родственницы из Алтайского края

Супружескую пару из Стрежевого Томской области оштрафовали за оскорбление близкой родственницы в ходе телефонного разговора, сообщает ГТРК "Томск".
Отмечается, что в августе жительнице Алтайского края поступил телефонный звонок от родной сестры и ее мужа, которые поочередно высказывали в ее адрес оскорбления.
В областной прокуратуре рассказали, что на протяжении нескольких лет между сестрами складывались неприязненные отношения. "Оскорбления высказывались в грубой неприличной и нецензурной форме. Аудиозапись с оскорблениями заявительница приложила к обращению", – уточнили в ведомстве.
По итогам проверки в отношении каждого из супругов возбудили дело об административном правонарушении. Обоих оштрафовали на тысячу рублей.
Комментарии
Обоих оштрафовали на тысячу рублей
Смешно. Думаю после этого они перечислили ей на карту еще по штуке и еще раз опустили ее по полной. Потому что это не дорого. Хорошо, что прокуратура рассказала, какой оказывается штраф за оскорбление