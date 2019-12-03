Томичи заплатят штраф за оскорбление родственницы из Алтайского края

Супружескую пару из Стрежевого Томской области оштрафовали за оскорбление близкой родственницы в ходе телефонного разговора, сообщает ГТРК "Томск".

Отмечается, что в августе жительнице Алтайского края поступил телефонный звонок от родной сестры и ее мужа, которые поочередно высказывали в ее адрес оскорбления.

В областной прокуратуре рассказали, что на протяжении нескольких лет между сестрами складывались неприязненные отношения. "Оскорбления высказывались в грубой неприличной и нецензурной форме. Аудиозапись с оскорблениями заявительница приложила к обращению", – уточнили в ведомстве.

По итогам проверки в отношении каждого из супругов возбудили дело об административном правонарушении. Обоих оштрафовали на тысячу рублей.