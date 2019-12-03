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В Бийске машина скорой помощи застряла на неочищенной и затопленной дороге

, ИА "Амител"
Жители города советуют искать пути объезда в таких случаях, особенно если это касается скорой

Бийским медикам пришлось изрядно повозиться с машиной, после того как они заехали на улицу Сенную, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул". Опубликовано видео.

По словам местных жителей, дорогу там не очищают от снега, а в этот день улицу еще и затопило водой. В итоге переднеприводная скорая забуксовала. Утверждается, что автомобиль из "местной кардиологии". Инцидент произошел 2 декабря.

В комментариях жители города советуют искать пути объезда в таких случаях, особенно если водитель опытный и понимает, на что способна его машина, и если это касается машин скорой помощи.

Стоит отметить, что бийчане неоднократно критиковали ситуацию со снегом на дорогах в городе. Ранее в наукограде такси вылетело из колеи и врезалось в столб, обошлось без пострадавших.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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