В Бийске машина скорой помощи застряла на неочищенной и затопленной дороге

Бийским медикам пришлось изрядно повозиться с машиной, после того как они заехали на улицу Сенную, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул". Опубликовано видео.

По словам местных жителей, дорогу там не очищают от снега, а в этот день улицу еще и затопило водой. В итоге переднеприводная скорая забуксовала. Утверждается, что автомобиль из "местной кардиологии". Инцидент произошел 2 декабря.

В комментариях жители города советуют искать пути объезда в таких случаях, особенно если водитель опытный и понимает, на что способна его машина, и если это касается машин скорой помощи.

Стоит отметить, что бийчане неоднократно критиковали ситуацию со снегом на дорогах в городе. Ранее в наукограде такси вылетело из колеи и врезалось в столб, обошлось без пострадавших.