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Новости

На Чукотке обнаружили белого медведя с надписью "Т-34" на боку

, ИА "Амител"
Предположительно, шутники обездвижили хищника и разрисовали его

Дальневосточные ученые выясняют регион России, где заметили белого медведя с надписью краской "Т-34" на боку, сообщает РИА "Новости".

"Это видео изначально переслал чукотский охотник. Чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против – называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя", – рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

По его словам, ситуация могла произойти в заповеднике "Остров Врангеля" на Чукотке.

Однако теоретически видео могли снять и на острове Новая Земля, где в 2019 году введен режим ЧС из-за большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. В связи с этим там отлавливают хищников путем их обездвиживания. "А поскольку не ученые этим занимаются, то могли быть и шутники", – добавил Кочнев.

Он также отметил, что лет 50 назад советские ученые метили белых медведей краской, рисуя аккуратные номера им на боку, но такие надписи со временем счищались. При этом хищники испытывают проблемы с охотой в таких случаях.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.12.2019 09:19
гость

больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя

Убить медведя может и более уважительно, но менее гуманно. Если охотникам предложить выбор, ходить раскрашенными или их расстреляют, не все из них из самоуважения предпочли бы получить пулю

3.12.2019 09:23
гость

Тут еще от надписи зависит, военные в форме тоже пестрят надписями, да и сами охотники в камуфляже, это их никак не принижает. Надпись "Т-34" или "гомик" по разному влияют на уважение. Хотя и шутников, конечно, было бы неплохо найти и наказать

3.12.2019 09:26
- гость -

поймать тех кто это сделал и на лбу наколку сделать - урод

3.12.2019 09:43
- гость -

Видимо победа головного мозга и затяжная форма «можем повторить»

3.12.2019 10:53
- гость -

Подумать только! Ну написали и что? сотрется краска. А вас не возмущает когда интернет пестрит фотками где пьяных разрисовывают вдоль и поперек, и текст порой с такими матами, что Толстой бы удавился. Может и этим шутникам тату на лбах набить? А вот почему человек проходит мимо бомжа, неопрятного человека и у него в голове не возникает мысли, Да он же замерзнет, он же в грязи! А мимо котенка, собачонка у него мысль ой бедненький! какая же сволочь тебя выкинула? надо забрать в ветклинику отнести заплатить 5 тыщ, а того бомжа некоторые даже еще и пнут острым носочком что бы знал свол*та как тут портить своим видом облик нашего прекрасного города. К животным милота к человекам свол*та. Ась?

3.12.2019 11:02
- гость -

о, а вот и тот кто написал отписался

3.12.2019 11:02
- гость -

Умку беднягам разрисовали. У них, между прочим, вся жопа постоянно в говне и ниче как-то маскируются.

3.12.2019 11:06
- гость -

3.12.2019 09:19
гость

Убить медведя может и более уважительно, но менее гуманно. Если охотникам предложить выбор, ходить раскрашенными или их расстреляют, не все из них из самоуважения предпочли бы получить пулю
----------
Для чукчей охота - это источник пропитания, это образ их жизни. Подло, когда охотятся ради забавы, развлечения.

3.12.2019 11:11
гость

Животные не виноваты, в том что у них ума нет, а человек, в том что у него ума нет, чаще виноват. Если не виноват и он блаженный от природы, то к нему одно отношение, но если природа не причем и он сам виноват в отсутствии ума, отношение другое. Если я родился не больным на голову, но пропил квартиру и лежу на улице, то я виноват в этом больше, чем сидящий рядом котенок, у котенка то не было квартира от природы

3.12.2019 11:20
- гость -


3.12.2019 11:11
гость

отлично сказано!

3.12.2019 11:20
- гость -

3.12.2019 09:26
- гость -
поймать тех кто это сделал и на лбу наколку сделать - урод

Поймать тебя и наколку на лбу сделать - злыдень.

3.12.2019 11:22
- гость -

О как троли за победобесов вписываются.

3.12.2019 11:27
- гость -


3.12.2019 11:20
- гость -
у Вас лоб зачесался?

3.12.2019 11:43
- гость -

3.12.2019 11:11
гость Хорошее объяснение что бы людей унижать,сами того добились.ума нет у них, поэтому можно.

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