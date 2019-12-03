На Чукотке обнаружили белого медведя с надписью "Т-34" на боку

Дальневосточные ученые выясняют регион России, где заметили белого медведя с надписью краской "Т-34" на боку, сообщает РИА "Новости".

"Это видео изначально переслал чукотский охотник. Чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против – называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя", – рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

По его словам, ситуация могла произойти в заповеднике "Остров Врангеля" на Чукотке.

Однако теоретически видео могли снять и на острове Новая Земля, где в 2019 году введен режим ЧС из-за большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. В связи с этим там отлавливают хищников путем их обездвиживания. "А поскольку не ученые этим занимаются, то могли быть и шутники", – добавил Кочнев.

Он также отметил, что лет 50 назад советские ученые метили белых медведей краской, рисуя аккуратные номера им на боку, но такие надписи со временем счищались. При этом хищники испытывают проблемы с охотой в таких случаях.