Военные вновь не получат двухпроцентную индексацию пенсий

Двухпроцентная ежегодная индексация пенсий военных снова "заморожена". Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Президент продлил ее до 2021 года.

Ранее законом было предусмотрено, что с 1 января 2013 года пенсия военных ежегодно подлежит пересмотру с увеличением средств на 2%. В этом случае размер денежного довольствия должен был учитываться при исчислении пенсии, с 54% в 2012 году должен постепенно достигнуть 100%. Впервые эту норму остановили в 2015 году.

"Таким образом, законом продлевается приостановление действия части 2 статьи 43 закона о пенсионном обеспечении до 1 января 2021 года, сохранив размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, – 73,68%", – пишут РИА "Новости".