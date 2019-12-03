Турбаза в Горном Алтае попала в десятку самых необычных мест отдыха в России

Туристы получают эффект полного погружения / Фото: cheposhpark.com

Расположенная в Республике Алтай туристическая база "Чепош Парк" попала в десятку самых необычных мест отдыха, пишет "Ридус". Об этом рассказал руководитель нового конкурса в сфере развития туризма "Мастера гостеприимства" от президентской платформы "Россия – страна возможностей" Евгений Малыгин.

Отмечается, что эксперт исследовал необычные базы отдыха и отели по всей России. "Чепош Парк" представляет собой глэмпинг – кемпинг повышенной комфортности. Это одно из основных направлений современного туризма, которое очень быстро развивается.

"Это сочетание нетронутой природы и комфортных условий проживания. Гостям предлагается разместиться в бунгало и шатрах, расположенных в местах с красивым видом. Туристы получают эффект полного погружения и слияния с природой", – рассказал Малыгин.

База находится в 70 км от Горно-Алтайска на берегу Катуни. При этом около километра береговой линии и сосновый бор доступны для прогулок.

Также в список необычных попали арт-парк "Никола-Ленивец" в Калужской области, отель "Замок снов" в Московской области, отель "Нессельбек" в средневековой крепости в Калининграде и другие туристические объекты.