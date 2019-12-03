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Турбаза в Горном Алтае попала в десятку самых необычных мест отдыха в России

, ИА "Амител"
База находится в 70 км от Горно-Алтайска на берегу Катуни

Туристы получают эффект полного погружения / Фото: cheposhpark.com

Расположенная в Республике Алтай туристическая база "Чепош Парк" попала в десятку самых необычных мест отдыха, пишет "Ридус". Об этом рассказал руководитель нового конкурса в сфере развития туризма "Мастера гостеприимства" от президентской платформы "Россия – страна возможностей" Евгений Малыгин.

Отмечается, что эксперт исследовал необычные базы отдыха и отели по всей России. "Чепош Парк" представляет собой глэмпинг – кемпинг повышенной комфортности. Это одно из основных направлений современного туризма, которое очень быстро развивается.

"Это сочетание нетронутой природы и комфортных условий проживания. Гостям предлагается разместиться в бунгало и шатрах, расположенных в местах с красивым видом. Туристы получают эффект полного погружения и слияния с природой", – рассказал Малыгин.

База находится в 70 км от Горно-Алтайска на берегу Катуни. При этом около километра береговой линии и сосновый бор доступны для прогулок.

Также в список необычных попали арт-парк "Никола-Ленивец" в Калужской области, отель "Замок снов" в Московской области, отель "Нессельбек" в средневековой крепости в Калининграде и другие туристические объекты.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.12.2019 10:06
Читатель

Титястая деваха на фотках, уж пардон, но это всё, что я вынес из этой заметки. Ничего необычного не увидел. Если бы Актру показали, то ещё можно согласиться. Что НЕОБЫЧНОГО в повышенном комфорте? В Чойском районе такая же база с несколькими домами, где буквально всё есть в каждом домике 2-х этажном.

3.12.2019 10:10
- гость -

но это всё, что я вынес из этой заметки
чече, дадут плед живи с кружкой на ступеньках
еще выгонят по берегу шариться
ну и кипяточек плеснут
норм реклама

3.12.2019 10:15
Читатель

3.12.2019 10:10
- гость -
Да запросто, ибо уровень сервиса ну вот просто никакой. Хоть за 500 рэ хоть за 15000.

3.12.2019 10:34
- гость -

Лучше покажите базу на берегу Катуни после порога Шабаш, где Путин с Берлускони отдыхал под пляски детского ансамбля из Горно-Алтайска. Там крыши под китайские пагоды, действительно красиво. Там красиво было и до путина, когда обычные люди могли причаливать и отдыхать, баня хорошая была и вообще красивое место, пока он лапу на нее на положил.

3.12.2019 10:41
- гость -

3.12.2019 10:34
- гость -
Вот после ваших слов остался осадок на президента, скажите что это не правда! И вы купленный саморитянин шатаете ситуацию и катаетесь на каруселях.

3.12.2019 10:44
- гость -

Вот не надо осадков на президента, если он продает газ и электричество в Китай в разы дешевле, чем нам, значит так надо, а мы не понимаем.

3.12.2019 10:56
- гость -

3.12.2019 10:06
Читатель
Что НЕОБЫЧНОГО в повышенном комфорте?

А на Актре так нет отелей? Или вы собрались на саму Актру лезть, чтобы потом вызывать вам спасателей?

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