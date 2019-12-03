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Россияне рассказали, сколько они могут потратить на новогодний стол

, ИА "Амител"
Самые популярные продукты в новогодней корзине – фрукты, овощи, сыр, мясо и алкоголь
Новогодний стол будет и не богатым, и не скромным / Фото: lazww.livejournal.com

Новогодний стол будет и не богатым, и не скромным / Фото: lazww.livejournal.com

Жители России планируют потратить в среднем 10 тыс. рублей на покупку продуктов для новогоднего стола, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании Nielsen.

"В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса. 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров", – рассказали в компании.

Самые популярные продукты в новогодней корзине – фрукты и овощи (их покупают 93% опрошенных), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%). Пик продаж этих продуктов приходится на 24-28 декабря.

"Что касается напитков, то лидером является шампанское и игристые вина – 84% россиян планируют приобрести их для праздничного стола. Предновогодний декабрь – высокий сезон для целого ряда алкогольных напитков и особенно игристых: только за один этот месяц продается около 30% шампанского и 22% игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении", – отмечают аналитики.

Вино для новогоднего стола планируют купить 59% опрошенных, водку – 40%. Среди безалкогольных напитков наиболее популярны фруктовые соки (77%), газированные напитки (50%) и минеральная вода (44%).

Исследование проводилось в нескольких форматах: онлайн-интервью среди более чем одной тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах.

Напомним, в конце 2018 года сообщалось, что россияне в среднем планируют потратить на празднование около 17 тыс. рублей, из которых половина уйдет на новогодний стол.

Читайте также в сюжете: Новый год-2020
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.12.2019 10:16
гость

При моей зарплате 16 000 руб., да еще которую во-время не платят, весьма проблематично на НГ потратить 17000 руб.
Спасибо партии за это!

3.12.2019 10:26
- гость -

Кто то еще реально на Новый год покупает тележки и потом три дня это все жрет?

3.12.2019 10:35
- гость -

3.12.2019 10:16
гость
При моей зарплате 16 000 руб., да еще которую во-время не платят, весьма проблематично на НГ потратить 17000 руб.
Спасибо партии за это!

а чем виновата партия в вашей зарплате? какой смысл вы вкладываете в слово партия вообще?

3.12.2019 10:37
- гость -

да полстраны скупают на 10 дней, в супермаркетах сметают как перед катаклизмом, будто все магазины будут закрыты

3.12.2019 10:45
Сергей

3.12.2019 10:35
- гость -

Как какой ,очень даже простой - государство. Бюджетники получают из бюджета, и зп получают в зависимости от того сколько им назначили. Есть разные профессии и медики и учителя и др. Без них ничего не выйдет и глупо говорить идите в бизнес. Если все уйдут то и подметать дорогу даже некому будет, а по итогу выходит если бюджетник волочи нищенское существование. Ясное дело, что врач высшей категории должен больше медсестры получать,но и у медсестры тоже должна быть достойная жизнь или что не человек она?

3.12.2019 10:55
месный

водку – 40%.

Блин, ни вкуса ни аромата, одно опьянение.

Много-же отличных напитков, коньяк, ром, виски. Нафига в такой классный праздник и водка. Стока всего вкусного наготовят и водка. Блин, не понимаю нифига.

3.12.2019 10:57
- гость -

потому что настоящие мужики выбирают водку, ну про тебя мы и так знаем

3.12.2019 10:59
- гость -

3.12.2019 10:45
Сергей
3.12.2019 10:35
- гость -
*если бюджетник волочи нищенское существование.*

ну тут сам человек решил, а если уж решил *волочить* так зачем ныть да писать что партия виновата? разве нет?

3.12.2019 10:59
- гость -

3.12.2019 10:26
- гость -
Кто то еще реально на Новый год покупает тележки и потом три дня это все жрет?
---------
Тележками обычно закупаются на компанию.

3.12.2019 11:00
- гость -

Такой буржуйский стол, как на фото (ананас с большим рябчиком) я себе позволить не смогу, но оливье будет по любому. Благо, сбербанк подарил кредитную карту.

3.12.2019 11:03
- гость -

ну еда по кредитной карточке это конечно ващщее...

3.12.2019 11:11
обезьяна

на прошлой неделе в ленте была свинина по 190
закупали по 10-20 кг
это колхозники наверное

3.12.2019 11:12
- гость -

3.12.2019 11:11
обезьяна
Китайская. Ее и бесплатно то лучше не есть

3.12.2019 11:14
- гость -

Бутылка водки из китайского спирта и палка колбасы из вторсырья производства семейки Линник.

3.12.2019 11:16
- гость -

из китайского спирта
перечитали желтых газетенок

3.12.2019 11:18
BlackBoss


3.12.2019 10:57
- гость -

Настоящие мужики выбирают Виски.
А водку пьют алкаши типа тебя, которые ни вкус ни букет понять не могут, а главное как это можно купить одну бутылку по цене двух ящиков водки.

3.12.2019 11:27
- гость -

С такой авой вам только виски и пить.

3.12.2019 11:27
- гость -

85 бутылок за полгода?

3.12.2019 11:27
- гость -

3.12.2019 11:18
BlackBoss
Черный знает толк в извращениях. Целый букет прочувствует от вискаря разлитого на Попова с красивой этикеткой. Вам бы с мясным на НГ вместе снюхаться, было бы что вспомнить, не? Он тоже гурман знатный, не пьет че попало.

3.12.2019 11:31
- гость -

Страна алкашей, не могут не пить.

3.12.2019 11:34
- гость -

Черный босс месного? Это готовый сценарий на НГ.

3.12.2019 12:13
месный

3.12.2019 11:34
- гость -

Чёрный властелин смотрит за тобой!

3.12.2019 11:27
- гость -

Ну если ваш выбор вискарь разлитый на попова, а кстате чё это за фигня, разве такой есть, то это ваше дело. Мне как то по душе другой его разливают в Шотландии и Ирландии.

3.12.2019 12:13
- гость -

3.12.2019 11:00
- гость -
Такой буржуйский стол, как на фото (ананас с большим рябчиком) я себе позволить не смогу, но оливье будет по любому. Благо, сбербанк подарил кредитную карту.

Сбербанк подарил? Это из разряда фантастики. Долг и проценты Сбербанк гасить будет?

3.12.2019 12:14
- гость -

3.12.2019 11:11
обезьяна
на прошлой неделе в ленте была свинина по 190
закупали по 10-20 кг
это колхозники наверное

Колхозники не разучились поди выращивать свинину на своих подворьях.

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