Россияне рассказали, сколько они могут потратить на новогодний стол

Жители России планируют потратить в среднем 10 тыс. рублей на покупку продуктов для новогоднего стола, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании Nielsen.
"В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса. 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров", – рассказали в компании.
Самые популярные продукты в новогодней корзине – фрукты и овощи (их покупают 93% опрошенных), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%). Пик продаж этих продуктов приходится на 24-28 декабря.
"Что касается напитков, то лидером является шампанское и игристые вина – 84% россиян планируют приобрести их для праздничного стола. Предновогодний декабрь – высокий сезон для целого ряда алкогольных напитков и особенно игристых: только за один этот месяц продается около 30% шампанского и 22% игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении", – отмечают аналитики.
Вино для новогоднего стола планируют купить 59% опрошенных, водку – 40%. Среди безалкогольных напитков наиболее популярны фруктовые соки (77%), газированные напитки (50%) и минеральная вода (44%).
Исследование проводилось в нескольких форматах: онлайн-интервью среди более чем одной тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах.
Напомним, в конце 2018 года сообщалось, что россияне в среднем планируют потратить на празднование около 17 тыс. рублей, из которых половина уйдет на новогодний стол.
Комментарии
При моей зарплате 16 000 руб., да еще которую во-время не платят, весьма проблематично на НГ потратить 17000 руб.
Спасибо партии за это!
Кто то еще реально на Новый год покупает тележки и потом три дня это все жрет?
3.12.2019 10:16
гость
При моей зарплате 16 000 руб., да еще которую во-время не платят, весьма проблематично на НГ потратить 17000 руб.
Спасибо партии за это!
а чем виновата партия в вашей зарплате? какой смысл вы вкладываете в слово партия вообще?
да полстраны скупают на 10 дней, в супермаркетах сметают как перед катаклизмом, будто все магазины будут закрыты
3.12.2019 10:35
- гость -
Как какой ,очень даже простой - государство. Бюджетники получают из бюджета, и зп получают в зависимости от того сколько им назначили. Есть разные профессии и медики и учителя и др. Без них ничего не выйдет и глупо говорить идите в бизнес. Если все уйдут то и подметать дорогу даже некому будет, а по итогу выходит если бюджетник волочи нищенское существование. Ясное дело, что врач высшей категории должен больше медсестры получать,но и у медсестры тоже должна быть достойная жизнь или что не человек она?
водку – 40%.
Блин, ни вкуса ни аромата, одно опьянение.
Много-же отличных напитков, коньяк, ром, виски. Нафига в такой классный праздник и водка. Стока всего вкусного наготовят и водка. Блин, не понимаю нифига.
потому что настоящие мужики выбирают водку, ну про тебя мы и так знаем
3.12.2019 10:45
Сергей
3.12.2019 10:35
- гость -
*если бюджетник волочи нищенское существование.*
ну тут сам человек решил, а если уж решил *волочить* так зачем ныть да писать что партия виновата? разве нет?
3.12.2019 10:26
- гость -
Кто то еще реально на Новый год покупает тележки и потом три дня это все жрет?
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Тележками обычно закупаются на компанию.
Такой буржуйский стол, как на фото (ананас с большим рябчиком) я себе позволить не смогу, но оливье будет по любому. Благо, сбербанк подарил кредитную карту.
ну еда по кредитной карточке это конечно ващщее...
на прошлой неделе в ленте была свинина по 190
закупали по 10-20 кг
это колхозники наверное
3.12.2019 11:11
обезьяна
Китайская. Ее и бесплатно то лучше не есть
Бутылка водки из китайского спирта и палка колбасы из вторсырья производства семейки Линник.
из китайского спирта
перечитали желтых газетенок
3.12.2019 10:57
- гость -
Настоящие мужики выбирают Виски.
А водку пьют алкаши типа тебя, которые ни вкус ни букет понять не могут, а главное как это можно купить одну бутылку по цене двух ящиков водки.
С такой авой вам только виски и пить.
85 бутылок за полгода?
3.12.2019 11:18
BlackBoss
Черный знает толк в извращениях. Целый букет прочувствует от вискаря разлитого на Попова с красивой этикеткой. Вам бы с мясным на НГ вместе снюхаться, было бы что вспомнить, не? Он тоже гурман знатный, не пьет че попало.
Страна алкашей, не могут не пить.
Черный босс месного? Это готовый сценарий на НГ.