Россияне рассказали, сколько они могут потратить на новогодний стол

Жители России планируют потратить в среднем 10 тыс. рублей на покупку продуктов для новогоднего стола, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании Nielsen.

"В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса. 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров", – рассказали в компании.

Самые популярные продукты в новогодней корзине – фрукты и овощи (их покупают 93% опрошенных), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%). Пик продаж этих продуктов приходится на 24-28 декабря.

"Что касается напитков, то лидером является шампанское и игристые вина – 84% россиян планируют приобрести их для праздничного стола. Предновогодний декабрь – высокий сезон для целого ряда алкогольных напитков и особенно игристых: только за один этот месяц продается около 30% шампанского и 22% игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении", – отмечают аналитики.

Вино для новогоднего стола планируют купить 59% опрошенных, водку – 40%. Среди безалкогольных напитков наиболее популярны фруктовые соки (77%), газированные напитки (50%) и минеральная вода (44%).

Исследование проводилось в нескольких форматах: онлайн-интервью среди более чем одной тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах.

Напомним, в конце 2018 года сообщалось, что россияне в среднем планируют потратить на празднование около 17 тыс. рублей, из которых половина уйдет на новогодний стол.