Федеральные СМИ удалили новости с упоминанием расследования о телеведущей Аскер-заде

Агентства РИА "Новости" и ТАСС удалили новости, в которых упоминалось расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде, пишет "Дождь".
Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров рассказал, что РИА "Новости" удалили свою заметку о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проигнорировал расследование об имуществе журналистки. Вместо новости сейчас открывается страница с сообщением об ошибке.
По ссылке на заметку ТАСС, заголовок которой сохранился в поисковой системе Google, открывается главная страница агентства.
Само расследование в ФБК опубликовали 2 декабря. В нем говорится, что телеведущей принадлежит самолет стоимостью 60 млн долларов и яхта, которая стоит 62 млн долларов. Это имущество связывают с банком ВТБ.
"Наиля Аскер-заде не может себе ничего похожего купить сама. Она работает ведущей на госканале "Россия 1". Она не Соловьев и не Киселев, никакая не звезда госпропаганды. Она снимает очень плохое шоу. Это отвратительные интервью, бесконечно скучные и не вызывающие ничего, кроме чувства стыда за происходящее. Телеканал полностью согласен с этой оценкой, достаточно посмотреть, когда шоу Наили выходит в эфир – в воскресенье в полпервого ночи. Это, не станете спорить, худшее время во всей сетке", – отмечают в расследовании.
Вот такая табличка висит в Центральном парке Нью-Йорка. На ней некая Наиля признаётся в любви Андрею Костину. Стоит такая табличка от 10 тысяч долларов и плата за неё оформляется как пожертвование Централ парку, а имя донора фигурирует в годовых отчета парка pic.twitter.com/x5R56ihlhT— Георгий Албуров (@alburov) 2 декабря 2019 г.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор блокирует статьи, в которых упоминаются Аскер-заде и глава ВТБ Андрей Костин. В начале 2019 года Telegram-канал Baza опубликовал статью об апартаментах в центре Москвы, которые, по данным Росреестра, в 2012 году приобрел ВТБ, а затем передал их офшорной компании, а уже после этого по договору купли-продажи собственницей элитного жилья стала Аскер-заде.
Телеведущая в разговоре с подписчиками в своем Instagram прокомментировала истории про квартиру, Костина и блокировки. По ее словам, все это информационный вброс от анонимов. И закрыла комментарии.
Если тезисно, то ответы выглядели следующим образом:
- "Идет вброс. Я в этих разборках участвовать не буду";
- "Есть только анонимы. Отвечать им не считаю необходимым";
- "Они будут выполнять этот заказ и дальше";
- "Мне неинтересны их лживые фантазии. Если вы хотите слушать их сказки – вам никто не запрещает переписываться с ними, но не на моей странице".
Комментарии
Убрали бы из новостей эту Московскую бестолочь и все
Будь у меня миллиард,я бы тоже своей Заде яхту с самолётом подарил.Кому не нравится-пусть за дверью постоит.Или готовит Великую Социалистическую революцию.
Своей зад
енице? Это как?
Грязища
Расследование суперское, лучше наших современных фильмов
Если мужчина может позволить себе дарить такие подарки, то что плохого?
Другой вопрос, откуда такие деньги?
Тоже посмотрел. Красиво разжевали. Убыточный Государственный банк ВТБ, в которое государство влило для поддержки работы банка более триллиона рублей, раскидывается миллиардами на элитное имущество для своих приближенных и их любовниц
только несколько озвученных объектов движимости и недвижимости в десятки раз превышает доход мужчины
Интрига: заставит ли Роскомнадзор удалить эту новость на амике?
3.12.2019 11:53
- гость -
Дари свои бабки кому хочешь. Но вот если они с банка в котором они с наших в том числе налогов....
Дареному коню в Задэ не смотрят
а эта задэ ничё так вдувабельна весьма......
- гость -
Будь у меня миллиард,я бы тоже своей Заде яхту с самолётом подарил
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гостик, ты со своим миллиардом для нее, бомжик нищебродный, или как в собачей свадьбе Бобик маленький, там десятки миллиардов!
И содержание яхты и самолета стоит поболее 100 млн рублей в год.
Местному: в видосе говорится, что на поддержку банка ушло по 7300 рублей в пересчете на каждого жителя РФ, а исключая детей и стариков - по 20000 рублей на каждого работающего (это уже моя калькуляция).
Так что и ты вложился в болтик на яхте любовницы руководителя убыточного государственного банка
Эта проститутка шикует на украденные костиным у россиян деньги. ФБК респект!
Амику тоже респект!
Амик, за новость уважуха!!!
Вот ни одного факта о том, что она собственница (или Костин) яхты и самолета нет. Тем более в "расследовании" прямо написано, что она использует самолет в служебных целях. Раз в месяц. А остальное время самолет чем занимается? Куда и с кем летает? Не верю, что простаивает, а это означает, что относить затраты и стоимость на нее неверно. Мухлеж. Надо доводить до конца или не Шмогли? Олеша он такой Олеша, пукнет, а толку ноль, а потом народ скидывается, чтобы оплачивать его штрафы в судах.
3.12.2019 13:10
- гость -
Видос смотри внимательнее. Несколько раз. Мож дойдёт. Хотя у пригожинских другая программа по этому поводу.
"Вот ни одного факта о том..."
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Не надо тут пытаться нассать людям в глаза.
ворюги проклятые, чтоб они подавились
Навальный красавчиг! помню было время когда у него было 100 тыщ подписчиков, сейчас за 3 млн перевалило! Сила!
Ничо не понял, кто такой Аскер Заде и почему он любит Костина?
-гость- 13:10
это вы сейчас для пригожина отписались что ли? боюсь ваше умозаключение даже на 1 канале будет ущербным
ФБК молодцы, надо будет закинуть им сотку другую.
Я тоже пойду закину ФБКу сотку другую на чашечку кофе.Какие они всё-таки молодцы.
Фильм Ололеши смотрел.
Там немного надо то было)
Все про эту связь в курсе, судебные решения, по которым удаляли публикации - реальные, были получены в течение 8 месяцев текущего года. То есть это долгоиграющая история.
Они вместе показываются на людях, есть видео с детьми на официальной игре, где снимали камеры телевидения.
4 миллиона 700 тысяч рублей в день. Таков, по слухам, доход Комтина в ВТБ по итогам прошлого отчетного периода. По слухам, потому что в СМИ не дают инфу - называют коммерческой тайной.
По декларации за год - 47 млн долларов зарплаты и выплат.
Надо ли ему при этом ещё и банк грабить - вопрос по моему очевидный)
А вот результаты работы банка и обоснованность такой зарплаты его, а также Миллера и Сечина - аот главные вопросы, которые надо задавать.
-гость- 13:49
По декларации за год - 47 млн долларов зарплаты и выплат.
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правда яхточка одна только стоит 60 млн долларов , недостающие 13 млн видно у кого то перехвалил lol
А вот результаты работы банка и обоснованность такой зарплаты его, а также Миллера и Сечина - аот главные вопросы, которые надо задавать.
Тебе же Главный сказал - что бы эти эффективные менеджеры на Запад не убежали.
3.12.2019 13:49
- гость -
Фильм Ололеши смотрел
молодец Вы какой. настоящий лошок скрепный. неужели непонятно что эта шайка упырей "работает" в своих интересах, за счет населения страны и своего неприкосновенного положения, это преступники.
"А вот результаты работы банка и обоснованность такой зарплаты его, а также Миллера и Сечина - аот главные вопросы, которые надо задавать. "
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Дык никто не задаёт! Главный акционер - государство, но ни у путина, ни у медведева вопросов нет.
Их устраивают и результаты и зарплаты, потому что у них точно также результаты не соответствуют "зарплатам".
бегом в кассу за 11.80 руб.! друзья подполковника тебя обворовывают а ты им заде вылизываешь
Для ололеши
Использование lol крайне характерно.
Ребёнок, зачем вы в серьезные темы лезете?
47 Лямов баксов в год - это только зарплата по декларации.
Ты понимаешь, дитё? Это только ОДИН год, и это только ЗАРПЛАТА.
Если этот перец ещё и банк обворовывает, то представьте материал, и доказательства.
И тогда его надо будет привлекать в качестве обвиняемого.
Я видел факты связи с бабой, я видел факты трат денег, видел факт большой зарплаты, воровства я не видел. Не видел не потому что не хотел, а потому что не было представлено фактов. Хоть один дайте - вот его подпись, он взял деньги и не вернул.
В том то и дело, что надо потребовать отчёт от банка - почему такая зарплата, чем обусловлена, как они не обоснуют?
С другой стороны, обосновать можно что угодно, тут некоторые убийц защищают...
Один, с кликухой Володя, меня называет скрепным лошком, другой велит за 11,80 бежать)
Когда нечем ответить, вы просто плюётесь) вы как дети, чесслово)
Ко мне какие вопросы? Я говорю, что несоразмерная зарплата, мне говорят, что я лох. Где логика?))
в том-то и дело, что очевидно (если ты не идиот) эти воры живут не по средствам и расследовать ни кто не будет, так как все в одном болоте сидять
депутаты делали запросы на расследования, но проверка нарушений не обнаружила
для дяди пригожина 14:12
дядя пригожин, помимо яхты там еще про землицу в подмосковье сказано суммарной стоимостью под 3 млрд руб, одна из квартир подарена замом костина, одна напрямую втб, самолетик тоже числился за оффшором втб, как видите дядя, данные очень не хорошие
Если этот перец ещё и банк обворовывает, то представьте материал, и доказательства.
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Кому предоставить? Чайке у которого сыновья ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 или пану Бастрыкину?
3.12.2019 14:31
Володя
Дак там сами проверяющие такие-же, они что дураки что-то находить у себе подобных.
Целились в бабу, а попали в Костина. Смысл же не в том что у нее что-то есть, а в том что Костин подарил. А зачем РФ такой дорогой Костин? Чтобы придумывал план дедоллоризации? Так там ничего выдающегося.
Насчёт земли просто приведу вам пример: вы налоги платите за имущество? Налог за квартиру платили? А знаете она из чего складывалась? Так называемая инвентаризационная стоимость. А в этом году вы ходили платить налоги? Видели сумму? Знаете почему? Потому что ввели кадастровую стоимость, и вы в один момент стали в 3-5, а кто и в 10 раз богаче. Аналогия понятна?
Самолёт на чьем балансе? Имущество Банка? А к Костину тогда какой вопрос?
Я и объясняю вам, что несоразмерная зарплата - да, грех, с этим надо решать что то. Но где уголовка? За что? Он официально бизнесмен, у него официально зарплата - вагон денег. Вы за это предъявляйте, а не за надуманное.
При 47 миллионах зарплаты в год он может не жужжать)