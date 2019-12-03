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Новости

Федеральные СМИ удалили новости с упоминанием расследования о телеведущей Аскер-заде

, ИА "Амител"
В расследовании утверждается, что яхта и самолет ведущей стоят более 120 млн долларов
Наиля Аскер-заде / Фото: sm-news.ru

Наиля Аскер-заде / Фото: sm-news.ru

Агентства РИА "Новости" и ТАСС удалили новости, в которых упоминалось расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде, пишет "Дождь".

Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров рассказал, что РИА "Новости" удалили свою заметку о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проигнорировал расследование об имуществе журналистки. Вместо новости сейчас открывается страница с сообщением об ошибке.

По ссылке на заметку ТАСС, заголовок которой сохранился в поисковой системе Google, открывается главная страница агентства.

Само расследование в ФБК опубликовали 2 декабря. В нем говорится, что телеведущей принадлежит самолет стоимостью 60 млн долларов и яхта, которая стоит 62 млн долларов. Это имущество связывают с банком ВТБ.

"Наиля Аскер-заде не может себе ничего похожего купить сама. Она работает ведущей на госканале "Россия 1". Она не Соловьев и не Киселев, никакая не звезда госпропаганды. Она снимает очень плохое шоу. Это отвратительные интервью, бесконечно скучные и не вызывающие ничего, кроме чувства стыда за происходящее. Телеканал полностью согласен с этой оценкой, достаточно посмотреть, когда шоу Наили выходит в эфир – в воскресенье в полпервого ночи. Это, не станете спорить, худшее время во всей сетке", – отмечают в расследовании.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор блокирует статьи, в которых упоминаются Аскер-заде и глава ВТБ Андрей Костин. В начале 2019 года Telegram-канал Baza опубликовал статью об апартаментах в центре Москвы, которые, по данным Росреестра, в 2012 году приобрел ВТБ, а затем передал их офшорной компании, а уже после этого по договору купли-продажи собственницей элитного жилья стала Аскер-заде.

Телеведущая в разговоре с подписчиками в своем Instagram прокомментировала истории про квартиру, Костина и блокировки. По ее словам, все это информационный вброс от анонимов. И закрыла комментарии.

Если тезисно, то ответы выглядели следующим образом:

  • "Идет вброс. Я в этих разборках участвовать не буду";
  • "Есть только анонимы. Отвечать им не считаю необходимым";
  • "Они будут выполнять этот заказ и дальше";
  • "Мне неинтересны их лживые фантазии. Если вы хотите слушать их сказки – вам никто не запрещает переписываться с ними, но не на моей странице".
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.12.2019 11:44
- гость -

Убрали бы из новостей эту Московскую бестолочь и все

3.12.2019 11:53
- гость -

Будь у меня миллиард,я бы тоже своей Заде яхту с самолётом подарил.Кому не нравится-пусть за дверью постоит.Или готовит Великую Социалистическую революцию.

3.12.2019 12:05
- гость -

Своей заденице? Это как?

3.12.2019 12:05
- гость -

Грязища

3.12.2019 12:05
- гость -

Расследование суперское, лучше наших современных фильмов

3.12.2019 12:16
- гость -

Если мужчина может позволить себе дарить такие подарки, то что плохого?
Другой вопрос, откуда такие деньги?

3.12.2019 12:20
- гость -

Тоже посмотрел. Красиво разжевали. Убыточный Государственный банк ВТБ, в которое государство влило для поддержки работы банка более триллиона рублей, раскидывается миллиардами на элитное имущество для своих приближенных и их любовниц

3.12.2019 12:22
- гость -

только несколько озвученных объектов движимости и недвижимости в десятки раз превышает доход мужчины

3.12.2019 12:23
- гость -

Интрига: заставит ли Роскомнадзор удалить эту новость на амике?

3.12.2019 12:27
месный

3.12.2019 11:53
- гость -

Дари свои бабки кому хочешь. Но вот если они с банка в котором они с наших в том числе налогов....

3.12.2019 12:27
гена

Дареному коню в Задэ не смотрят

3.12.2019 12:30
BlackBoss

а эта задэ ничё так вдувабельна весьма......

3.12.2019 12:38
Гость


- гость -
Будь у меня миллиард,я бы тоже своей Заде яхту с самолётом подарил
-----
гостик, ты со своим миллиардом для нее, бомжик нищебродный, или как в собачей свадьбе Бобик маленький, там десятки миллиардов!

3.12.2019 12:43
- гость -

И содержание яхты и самолета стоит поболее 100 млн рублей в год.

Местному: в видосе говорится, что на поддержку банка ушло по 7300 рублей в пересчете на каждого жителя РФ, а исключая детей и стариков - по 20000 рублей на каждого работающего (это уже моя калькуляция).
Так что и ты вложился в болтик на яхте любовницы руководителя убыточного государственного банка

3.12.2019 12:46
Павсекакий

Эта проститутка шикует на украденные костиным у россиян деньги. ФБК респект!
Амику тоже респект!

3.12.2019 12:52
гость

Амик, за новость уважуха!!!

3.12.2019 13:10
- гость -

Вот ни одного факта о том, что она собственница (или Костин) яхты и самолета нет. Тем более в "расследовании" прямо написано, что она использует самолет в служебных целях. Раз в месяц. А остальное время самолет чем занимается? Куда и с кем летает? Не верю, что простаивает, а это означает, что относить затраты и стоимость на нее неверно. Мухлеж. Надо доводить до конца или не Шмогли? Олеша он такой Олеша, пукнет, а толку ноль, а потом народ скидывается, чтобы оплачивать его штрафы в судах.

3.12.2019 13:15
месный

3.12.2019 13:10
- гость -

Видос смотри внимательнее. Несколько раз. Мож дойдёт. Хотя у пригожинских другая программа по этому поводу.

3.12.2019 13:20
- гость -

"Вот ни одного факта о том..."
------
Не надо тут пытаться нассать людям в глаза.

3.12.2019 13:20
Володя

ворюги проклятые, чтоб они подавились

3.12.2019 13:22
-гость-

Навальный красавчиг! помню было время когда у него было 100 тыщ подписчиков, сейчас за 3 млн перевалило! Сила!

3.12.2019 13:26
- гость -

Ничо не понял, кто такой Аскер Заде и почему он любит Костина?

3.12.2019 13:28
-гость-

-гость- 13:10
это вы сейчас для пригожина отписались что ли? боюсь ваше умозаключение даже на 1 канале будет ущербным

3.12.2019 13:31
АБОРИГЕН

ФБК молодцы, надо будет закинуть им сотку другую.

3.12.2019 13:41
- гость -

Я тоже пойду закину ФБКу сотку другую на чашечку кофе.Какие они всё-таки молодцы.

3.12.2019 13:49
- гость -

Фильм Ололеши смотрел.
Там немного надо то было)
Все про эту связь в курсе, судебные решения, по которым удаляли публикации - реальные, были получены в течение 8 месяцев текущего года. То есть это долгоиграющая история.
Они вместе показываются на людях, есть видео с детьми на официальной игре, где снимали камеры телевидения.
4 миллиона 700 тысяч рублей в день. Таков, по слухам, доход Комтина в ВТБ по итогам прошлого отчетного периода. По слухам, потому что в СМИ не дают инфу - называют коммерческой тайной.
По декларации за год - 47 млн долларов зарплаты и выплат.
Надо ли ему при этом ещё и банк грабить - вопрос по моему очевидный)
А вот результаты работы банка и обоснованность такой зарплаты его, а также Миллера и Сечина - аот главные вопросы, которые надо задавать.

3.12.2019 14:00
-гость-

-гость- 13:49
По декларации за год - 47 млн долларов зарплаты и выплат.
________________________________________________
правда яхточка одна только стоит 60 млн долларов , недостающие 13 млн видно у кого то перехвалил lol

3.12.2019 14:01
- гость -

А вот результаты работы банка и обоснованность такой зарплаты его, а также Миллера и Сечина - аот главные вопросы, которые надо задавать.

Тебе же Главный сказал - что бы эти эффективные менеджеры на Запад не убежали.

3.12.2019 14:05
Володя


3.12.2019 13:49
- гость -

Фильм Ололеши смотрел

молодец Вы какой. настоящий лошок скрепный. неужели непонятно что эта шайка упырей "работает" в своих интересах, за счет населения страны и своего неприкосновенного положения, это преступники.

3.12.2019 14:08
- гость -

"А вот результаты работы банка и обоснованность такой зарплаты его, а также Миллера и Сечина - аот главные вопросы, которые надо задавать. "
-----
Дык никто не задаёт! Главный акционер - государство, но ни у путина, ни у медведева вопросов нет.
Их устраивают и результаты и зарплаты, потому что у них точно также результаты не соответствуют "зарплатам".

3.12.2019 14:12
ту 13.49

бегом в кассу за 11.80 руб.! друзья подполковника тебя обворовывают а ты им заде вылизываешь

3.12.2019 14:12
- гость -

Для ололеши
Использование lol крайне характерно.
Ребёнок, зачем вы в серьезные темы лезете?
47 Лямов баксов в год - это только зарплата по декларации.
Ты понимаешь, дитё? Это только ОДИН год, и это только ЗАРПЛАТА.
Если этот перец ещё и банк обворовывает, то представьте материал, и доказательства.
И тогда его надо будет привлекать в качестве обвиняемого.
Я видел факты связи с бабой, я видел факты трат денег, видел факт большой зарплаты, воровства я не видел. Не видел не потому что не хотел, а потому что не было представлено фактов. Хоть один дайте - вот его подпись, он взял деньги и не вернул.
В том то и дело, что надо потребовать отчёт от банка - почему такая зарплата, чем обусловлена, как они не обоснуют?
С другой стороны, обосновать можно что угодно, тут некоторые убийц защищают...

3.12.2019 14:18
- гость -

Один, с кликухой Володя, меня называет скрепным лошком, другой велит за 11,80 бежать)
Когда нечем ответить, вы просто плюётесь) вы как дети, чесслово)
Ко мне какие вопросы? Я говорю, что несоразмерная зарплата, мне говорят, что я лох. Где логика?))

3.12.2019 14:28
Володя

в том-то и дело, что очевидно (если ты не идиот) эти воры живут не по средствам и расследовать ни кто не будет, так как все в одном болоте сидять

3.12.2019 14:31
Володя

депутаты делали запросы на расследования, но проверка нарушений не обнаружила

3.12.2019 14:34
гость

для дяди пригожина 14:12
дядя пригожин, помимо яхты там еще про землицу в подмосковье сказано суммарной стоимостью под 3 млрд руб, одна из квартир подарена замом костина, одна напрямую втб, самолетик тоже числился за оффшором втб, как видите дядя, данные очень не хорошие

3.12.2019 14:39
- гость -

Если этот перец ещё и банк обворовывает, то представьте материал, и доказательства.
------------
Кому предоставить? Чайке у которого сыновья ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 или пану Бастрыкину?

3.12.2019 14:45
месный

3.12.2019 14:31
Володя

Дак там сами проверяющие такие-же, они что дураки что-то находить у себе подобных.

3.12.2019 14:48
разбираюсь

Целились в бабу, а попали в Костина. Смысл же не в том что у нее что-то есть, а в том что Костин подарил. А зачем РФ такой дорогой Костин? Чтобы придумывал план дедоллоризации? Так там ничего выдающегося.

3.12.2019 14:49
- гость -

Насчёт земли просто приведу вам пример: вы налоги платите за имущество? Налог за квартиру платили? А знаете она из чего складывалась? Так называемая инвентаризационная стоимость. А в этом году вы ходили платить налоги? Видели сумму? Знаете почему? Потому что ввели кадастровую стоимость, и вы в один момент стали в 3-5, а кто и в 10 раз богаче. Аналогия понятна?
Самолёт на чьем балансе? Имущество Банка? А к Костину тогда какой вопрос?
Я и объясняю вам, что несоразмерная зарплата - да, грех, с этим надо решать что то. Но где уголовка? За что? Он официально бизнесмен, у него официально зарплата - вагон денег. Вы за это предъявляйте, а не за надуманное.
При 47 миллионах зарплаты в год он может не жужжать)

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