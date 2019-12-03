Федеральные СМИ удалили новости с упоминанием расследования о телеведущей Аскер-заде

Агентства РИА "Новости" и ТАСС удалили новости, в которых упоминалось расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде, пишет "Дождь".

Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров рассказал, что РИА "Новости" удалили свою заметку о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проигнорировал расследование об имуществе журналистки. Вместо новости сейчас открывается страница с сообщением об ошибке.

По ссылке на заметку ТАСС, заголовок которой сохранился в поисковой системе Google, открывается главная страница агентства.

Само расследование в ФБК опубликовали 2 декабря. В нем говорится, что телеведущей принадлежит самолет стоимостью 60 млн долларов и яхта, которая стоит 62 млн долларов. Это имущество связывают с банком ВТБ.

"Наиля Аскер-заде не может себе ничего похожего купить сама. Она работает ведущей на госканале "Россия 1". Она не Соловьев и не Киселев, никакая не звезда госпропаганды. Она снимает очень плохое шоу. Это отвратительные интервью, бесконечно скучные и не вызывающие ничего, кроме чувства стыда за происходящее. Телеканал полностью согласен с этой оценкой, достаточно посмотреть, когда шоу Наили выходит в эфир – в воскресенье в полпервого ночи. Это, не станете спорить, худшее время во всей сетке", – отмечают в расследовании.

Вот такая табличка висит в Центральном парке Нью-Йорка. На ней некая Наиля признаётся в любви Андрею Костину. Стоит такая табличка от 10 тысяч долларов и плата за неё оформляется как пожертвование Централ парку, а имя донора фигурирует в годовых отчета парка pic.twitter.com/x5R56ihlhT — Георгий Албуров (@alburov) 2 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор блокирует статьи, в которых упоминаются Аскер-заде и глава ВТБ Андрей Костин. В начале 2019 года Telegram-канал Baza опубликовал статью об апартаментах в центре Москвы, которые, по данным Росреестра, в 2012 году приобрел ВТБ, а затем передал их офшорной компании, а уже после этого по договору купли-продажи собственницей элитного жилья стала Аскер-заде.

Телеведущая в разговоре с подписчиками в своем Instagram прокомментировала истории про квартиру, Костина и блокировки. По ее словам, все это информационный вброс от анонимов. И закрыла комментарии.

Если тезисно, то ответы выглядели следующим образом: