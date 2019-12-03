Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки себе и любимым

Жители России планируют потратить на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для своих возлюбленных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании Nielsen.

"Наибольший рост показал средний чек при покупке подарков для самого себя. Несмотря на то, что только 38% респондентов планируют купить себе подарок, он является одной из наиболее крупных трат новогоднего бюджета – более 10 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Зачастую себе в подарок планируют купить новую одежду, обувь и аксессуары (26%), гаджеты и мелкую электронику (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и декора интерьера (10%) и украшения (9%).

При этом, как отметили опрошенные, на подарки для второй половины они планируют потратить в среднем 5,9 тыс. рублей. А планируемые траты на подарки для друзей составляют около 3,3 тыс. рублей.

Подарки своим вторым половинам планирует купить 71% респондентов, родителям – 68%, друзьям – 52%. "Самыми популярными стали шоколадные конфеты в коробках (15%), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%)", – отмечают социологи.

Исследование проводилось в России в нескольких форматах: онлайн-интервью среди более чем одной тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что россияне сократили расходы на подарки к Новому году до 5,5 тыс. рублей. После ВЦИОМ провел свое исследование, согласно которому жители страны в целом потратили на встречу 2019 года в среднем 13,9 тыс. рублей – в эту сумму включены и подарки, и новогодний стол и отдых.