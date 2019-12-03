Личности погибших в ДТП в Забайкалье установлены

Личности всех погибших в страшной аварии с рейсовым автобусом в Забайкалье установлены, сообщает ТАСС.

"Личность последнего погибшего установлена, во вторник утром пройдет процедура ее официального опознания, для этого из Читы приехали родственники. Таким образом, 17 из 19 погибших – жители Сретенского района, двое – из Читы", – сказал глава района Алексей Закурдаев.

ДТП с рейсовым автобусом произошло 1 декабря в Забайкальском крае. Автобус рухнул с моста на замерзшую реку. Погибли 19 человек, более 20 получили травмы разной степени тяжести. Всем семьям погибших будет выплачена денежная компенсация в размере миллиона рублей. Для пострадавших сумма будет варьироваться от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.