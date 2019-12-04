Финансирование для малого бизнеса стало доступнее

28 ноября в Барнауле прошел региональный форум "Территория бизнеса – территория жизни" и межрегиональный этап премии "Бизнес-Успех". В жюри, которое оценивало бизнес-идеи предпринимателей, вошла Ольга Ермолова, региональный директор Операционного офиса "Алтайский" банка ПСБ. Она рассказала, почему для банка важно участие в форуме, как сегодня оценивается активность малого бизнеса и какие особенные продукты банк предлагает предпринимателям.

– Ольга Александровна, почему банк поддерживает премию "Бизнес-Успех"?

– Начнем с того, что банк ПСБ традиционно поддерживает малый и средний бизнес, амбициозные и инновационные проекты. Мы ежедневно предоставляем нашим клиентам комплексное обслуживание, высокотехнологичные банковские продукты и услуги, поддерживаем кредитными ресурсами. Мы просто не могли остаться в стороне, когда речь идет о таком масштабном мероприятии.

– ПСБ банк уже несколько лет курирует фотопроект "Бизнес в объективе". Почему вам так важно участвовать в нем?

– В этом году проекту исполнилось пять лет. Поддерживая его, мы выражаем свое уважение представителям МСБ. Проект направлен на популяризацию роли предпринимателя в развитии страны. Мы уверены, что успех этих людей будет вдохновлять молодых бизнесменов открыть свое дело.

– А как вы оцениваете деловую активность на рынке МСБ?

– ПСБ с 2014 года ежеквартально проводит исследование, основанное на опросах более 2,3 тыс. предпринимателей, живущих в 23 регионах России. Оно называется "Индекс RSBI" (Russia Small Business Index). Полученные данные оцениваются по четырем направлениям: ожидаемая выручка в следующем квартале, доступность финансирования, планы по инвестициям и кадровый вопрос.

В III квартале 2019 года индекс немного сократился. Но значительно увеличилась оценка доступности финансирования самими предпринимателями. В первую очередь это связано со снижением инфляции и ключевой ставки. Также набирает ход госпрограмма субсидирования процентной ставки, запущенная Министерством экономического развития РФ.

– На каких условиях вы сегодня кредитуете малый бизнес? Как ПСБ отвечает на недовольство предпринимателей излишней бюрократией?

– Бюрократия, о которой говорят предприниматели, основана на риск-политике банка и требованиях Центробанка, но это если мы говорим о стандартных процедурах рассмотрения. Однако мы понимаем, что часто в сегменте малого или микробизнеса есть потребность в быстрых, удобных, дистанционных решениях.

Поэтому ПСБ банк одним из первых вышел на рынок онлайн-кредитования, когда заемщик может буквально не выходя из офиса оформить кредит. Банк, можно сказать, стал локомотивом изменений, благодаря которым можно оценивать кредитоспособность заемщика, минуя сбор всей официальной финансовой отчетности.

Как это происходит: мы смотрим базу клиентов, анализируем их финансовую активность и на основе этого делаем выводы о кредитоспособности. Так формируется пул клиентов, им устанавливается лимит, выдается предварительное одобрение на кредит. И они получают предложения прямо в своем личном кабинете банка.

Сейчас активно внедряется продукт "Без бумаг": любое юрлицо, относящееся к субъектам МСП, может загрузить в нашу систему только выписку по движению средств по текущим счетам и дать согласие на запрос в БКИ и обработку персональных данных. Мы сами получаем данные о его кредитной истории и в течение нескольких часов принимаем решение о сумме кредита.

Воспользоваться кредитными средствами можно в мобильном банке уже в день открытия счета. Дальше предприниматель может гасить кредит, не посещая банк.

– Есть ли у вас еще какие-то инновационные предложения для МСБ?

– Да, таких предложений несколько. Например, есть сервис "Электронный инкассатор". С ним предприниматель может забыть о ручном пересчете и упаковке наличности, превышении кассовых лимитов, заполнении документов, остатке в кассе на конец рабочего дня и опоздании инкассаторов.

Также есть передовой проект по эквайрингу. Он позволяет продавцам принимать платежи по QR-кодам без установки или обновления какого-либо оборудования.

А на днях ПСБ упростил получение электронных банковских гарантий для новых клиентов МСБ. Предприниматели могут оформить гарантию онлайн без предоставления отчетности.

Узнать подробнее об условиях акций и тарифах для юридических лиц, а также открыть счет можно в ближайшем отделении банка ПСБ в Барнауле и Алтайском крае и на официальном сайте www.psbank.ru. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251 от 17 декабря 2014 года. Информация актуальна на 4 декабря 2019 года.