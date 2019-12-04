Среда, 4 Декабрь, 12:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,14
€ 71,06
Обь
52см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Финансирование для малого бизнеса стало доступнее

, ИА "Амител"
Эксперты ПСБ банка рассказали, как предприниматели могут не выходя из офиса получить кредит
Ольга Ермолова, ПСБ банк / Фото: amic.ru

Ольга Ермолова, ПСБ банк / Фото: amic.ru

28 ноября в Барнауле прошел региональный форум "Территория бизнеса – территория жизни" и межрегиональный этап премии "Бизнес-Успех". В жюри, которое оценивало бизнес-идеи предпринимателей, вошла Ольга Ермолова, региональный директор Операционного офиса "Алтайский" банка ПСБ. Она рассказала, почему для банка важно участие в форуме, как сегодня оценивается активность малого бизнеса и какие особенные продукты банк предлагает предпринимателям.

– Ольга Александровна, почему банк поддерживает премию "Бизнес-Успех"?

– Начнем с того, что банк ПСБ традиционно поддерживает малый и средний бизнес, амбициозные и инновационные проекты. Мы ежедневно предоставляем нашим клиентам комплексное обслуживание, высокотехнологичные банковские продукты и услуги, поддерживаем кредитными ресурсами. Мы просто не могли остаться в стороне, когда речь идет о таком масштабном мероприятии.

– ПСБ банк уже несколько лет курирует фотопроект "Бизнес в объективе". Почему вам так важно участвовать в нем?

– В этом году проекту исполнилось пять лет. Поддерживая его, мы выражаем свое уважение представителям МСБ. Проект направлен на популяризацию роли предпринимателя в развитии страны. Мы уверены, что успех этих людей будет вдохновлять молодых бизнесменов открыть свое дело.

– А как вы оцениваете деловую активность на рынке МСБ?

– ПСБ с 2014 года ежеквартально проводит исследование, основанное на опросах более 2,3 тыс. предпринимателей, живущих в 23 регионах России. Оно называется "Индекс RSBI" (Russia Small Business Index). Полученные данные оцениваются по четырем направлениям: ожидаемая выручка в следующем квартале, доступность финансирования, планы по инвестициям и кадровый вопрос.

В III квартале 2019 года индекс немного сократился. Но значительно увеличилась оценка доступности финансирования самими предпринимателями. В первую очередь это связано со снижением инфляции и ключевой ставки. Также набирает ход госпрограмма субсидирования процентной ставки, запущенная Министерством экономического развития РФ.

– На каких условиях вы сегодня кредитуете малый бизнес? Как ПСБ отвечает на недовольство предпринимателей излишней бюрократией?

– Бюрократия, о которой говорят предприниматели, основана на риск-политике банка и требованиях Центробанка, но это если мы говорим о стандартных процедурах рассмотрения. Однако мы понимаем, что часто в сегменте малого или микробизнеса есть потребность в быстрых, удобных, дистанционных решениях.

Поэтому ПСБ банк одним из первых вышел на рынок онлайн-кредитования, когда заемщик может буквально не выходя из офиса оформить кредит. Банк, можно сказать, стал локомотивом изменений, благодаря которым можно оценивать кредитоспособность заемщика, минуя сбор всей официальной финансовой отчетности.

Как это происходит: мы смотрим базу клиентов, анализируем их финансовую активность и на основе этого делаем выводы о кредитоспособности. Так формируется пул клиентов, им устанавливается лимит, выдается предварительное одобрение на кредит. И они получают предложения прямо в своем личном кабинете банка.

Сейчас активно внедряется продукт "Без бумаг": любое юрлицо, относящееся к субъектам МСП, может загрузить в нашу систему только выписку по движению средств по текущим счетам и дать согласие на запрос в БКИ и обработку персональных данных. Мы сами получаем данные о его кредитной истории и в течение нескольких часов принимаем решение о сумме кредита.

Воспользоваться кредитными средствами можно в мобильном банке уже в день открытия счета. Дальше предприниматель может гасить кредит, не посещая банк.

– Есть ли у вас еще какие-то инновационные предложения для МСБ?

– Да, таких предложений несколько. Например, есть сервис "Электронный инкассатор". С ним предприниматель может забыть о ручном пересчете и упаковке наличности, превышении кассовых лимитов, заполнении документов, остатке в кассе на конец рабочего дня и опоздании инкассаторов.

Также есть передовой проект по эквайрингу. Он позволяет продавцам принимать платежи по QR-кодам без установки или обновления какого-либо оборудования.

А на днях ПСБ упростил получение электронных банковских гарантий для новых клиентов МСБ. Предприниматели могут оформить гарантию онлайн без предоставления отчетности.

Узнать подробнее об условиях акций и тарифах для юридических лиц, а также открыть счет можно в ближайшем отделении банка ПСБ в Барнауле и Алтайском крае и на официальном сайте www.psbank.ru. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251 от 17 декабря 2014 года. Информация актуальна на 4 декабря 2019 года.

На правах рекламы
Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:50
Жители алтайского села просят вернуть им единственного детского футбольного тренера 0
11:36
На Алтае задержали браконьера, подозреваемого в убийстве четырех лосей 2
11:27
Очистить память, но не забыть: в Барнауле привели в порядок захоронения фронтовиков 1
11:21
Родителей накажут за то, что их ребенок голым сидел на лестничной площадке в Барнауле 9
11:09
Алтайского хоккеиста вызвали в сборную России. Такого не было со времен Черепанова 1
11:00
Курс на Новый год – 2020: отправляем посылки быстро, бережно и по выгодным ценам 0
10:47
12-летняя девочка, которая потерялась в Барнауле 3 декабря, нашлась 0
10:42
Абоненты БГЭС могут получить призы за новый автоплатеж 0
10:29
Мужчина нашел в реке огромный золотой самородок в виде пончика 1
10:14
Охотничьего инспектора убили из-за нескольких незаконно добытых карасей 29
10:02
Финансирование для малого бизнеса стало доступнее 0
09:55
Ученые нашли гигантскую черную дыру, которая тяжелее Солнца 7
09:43
Бийчане просят осветить переулок, по которому дети в темноте крадутся в школу 1
09:32
Россия может не войти в "Большую семерку" из-за резолюции США 14
09:19
В барнаульском поселке пенсионеров заставили избавиться от кур и кроликов 39
09:01
Настоящий боевой тир в Барнауле: где находится, сколько стоит, как подготовиться 12
08:41
Стая собак пыталась утащить в логово маленькую девочку на Камчатке 14
08:16
Хоккеисты "Динамо-Алтай" оформили крупнейшую победу в сезоне – 11:2 3
07:47
Американские хирурги вместо наркоза используют гипноз 2
07:29
Экс-участник группы "Грибы" Юрий Бардаш назвал Василия Шукшина любимым режиссером 3
07:01
Юрий Фриц считает, что Барнаул меняется в худшую сторону 14
06:48
Белые и смешные: подборка необычных снеговиков 0
06:29
Александр Ракшин рассказал, сколько денег "крутится" в "Марии-Ра" 12
06:21
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника 12
06:12
Потепление продолжается: погода в Алтайском крае на 4 декабря 0
06:01
Лунный календарь стрижек в декабре: когда лучше поменять прическу перед Новым годом 0
05:15
Ракшин откроет магазины "Мария-Ра" в Красноярском крае. Очень скоро 1
23:46
Названы восемь продуктов, полезных для профилактики рака 0
23:15
В России принят закон об электронных трудовых книжках 0
22:46
Сообщение о пропаже 12-летней барнаульской школьницы появилось в социальных сетях 1
22:18
Российский солдат-срочник умер на второй день после отказа мыть туалеты 28
21:48
Ученые разработали способ для безболезненного вывода камней из почек 0
21:12
Группа нетрезвых россиян перевернула автомобиль Росгвардии 4
20:40
Пранк, который вышел из под контроля. Пробка на Строителей никак не заканчивается 10
20:15
Рейсовый автобус опрокинулся в Воронежской области. Пострадали 14 человек 0
19:50
Раздетого ребенка нашли на лестничной площадке в барнаульской многоэтажке 8
19:06
Узбекский двойник Зеленского приступил к съемкам сериала 2
18:37
"Мария-Ра" намерена купить магазины разорившейся новосибирской сети "Холидей" 9
18:08
Экзамен на получение водительских прав сильно изменится с 2020 года 5
17:40
Алтайский край продолжает терять людей 22
17:25
Специальная комиссия разбирается с проблемами жильцов "Демидов-парка" 4
17:01
Творческая команда из Барнаула завоевала одну из главных event-премий Сибири 2
16:56
Александр Ракшин прокомментировал исход "Ашана" из Барнаула 16
16:54
Алтайский рецидивист проведет 19 лет в тюрьме за убийство 11-месячного мальчика 3
16:40
Американка пожаловалась врачам на грипп, а у нее нашли пять опухолей мозга 0
16:20
Врач рассказал о появлении новой сексуальной ориентации в России 5
16:01
Налоговый калькулятор помогает предпринимателям Алтая быть прозрачнее 1
15:59
"Тебя уже сбили, а ты и не понял". Фоторепортаж с места ДТП на проспекте Ленина 18
15:30
Россияне рассказали о самых бесполезных корпоративных подарках на Новый год 1
15:15
Еще одна иномарка врезалась в автобусную остановку в Барнауле. Пострадал ребенок 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.