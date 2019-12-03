Где врата в Шамбалу: федеральный канал показал фильм об Алтае

Фильм о Республике Алтай, который показали на "Мире", называется "Врата в Шамбалу". Авторы показывают красоту гор, природные колориты и рассказывают о легендах Алтая.

"На Востоке с древности считается, что основным центром противостояния злу на Земле является страна Шамбала. Согласно сказаниям, страна скрыта от глаз человечества, даже имея в распоряжении суперсовременные технологии, человечество не может отыскать это таинственное место", – рассказывают авторы.

В Горном Алтае сохранилась масса легенд и сказаний, в которые местные жители верят до сих пор. Как утверждает одна из них, вход во врата Шамбалы находится в городе, расположенном на озере с белой водой.

"Раз в сто лет над озером появляется загадочное свечение. По легенде это и есть врата в Шамбалу", – говорит голос за кадром.

Следующий выпуск передачи "Миллион вопросов о природе" будет посвящен алтайским медведям.