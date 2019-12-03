Алтайские эсеры взяли на контроль "реанимацию" краевого здравоохранения

"Справедливая Россия" в Алтайском крае собрала рабочую группу общественного контроля за исполнением поручений президента в здравоохранении. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Депутаты, партийные активисты, работники сферы здравоохранения будут отслеживать, что делают власти в вопросах заработной платы, модернизации, оптимизации и управлении системой. Группа создана в рамках федерального партийного проекта "За справедливую медицину!".

Свою работу они начнут с опросов в соцсетях по теме, официальных запросов в Минздрав, встреч с медработниками, публичных выступлений на сессиях и выработки конкретных предложений.

"На мой взгляд, основная беда алтайской медицины – это высокая степень коррупции. Чиновники данной сферы на первом плане ставят вопросы извлечения прибыли всеми методами. Пока зарабатывают только управленцы от медицины – на нашем здоровье. Медучреждения оказывают не медпомощь, а платные услуги. Более того, даже бесплатную услугу бесплатно получить практически невозможно", – считает депутат парламента Алтайского края, глава отделения партии в Каменском районе Василий Железовский.

При этом сами медики за небольшую зарплату вынуждены работать на износ.

"У нас кроме штрафов, взысканий и выговоров никаких "стимулирующих" факторов для работников не существует. Повышение оклада никоим образом не сказалось на величине зарплаты, просто все доплаты, которые были сверх базовой ставки, теперь вошли в нее. Остальное приходится зарабатывать сверхурочно", – рассказала глава отделения партии в Мамонтовском районе, старшая медсестра инфекционного отделения районной больницы Людмила Плешкова.

Депутат Усть-Пристанского райсовета, руководитель отделения партии в районе Светлана Хорошилова рассказала о том, что давно пытается проверить районную сферу здравоохранения. Но руководство больницы информацию ей предоставлять отказывается.

"Надеюсь, что и нашей рабочей группе удастся сдвинуть нынешнюю ситуацию в региональной медицине с мертвой точки. Например, отстоять инфекционное отделение нашей ЦРБ. Несмотря на такое количество инфекций (грипп, ротавирус, СПИД и т. д.), 30 декабря этого года оно закрывается. Приказ уже вышел, работников отделения с ним ознакомили: их сокращают", – добавила она.