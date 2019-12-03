Стадион "Локомотив" начали готовить к строительству жилищного комплекса Ракшина

На территории бывшего стадиона "Локомотив" начались строительные работы. Как выяснили корреспонденты amic.ru, идет подготовка площадки под жилой комплекс, который должен занять всю территорию стадиона.

Что происходит на стадионе "Локомотив"

На месте стадиона идет "вынос тепловых сетей <...> из-под пятна застройки жилого комплекса "Локомотив" по проспекту Строителей, 18, в городе Барнауле". Это информация указана в паспорте объекта, а также отражена в документах.

Собственник площадки Евгений Ракшин, который также является соучредителем сети магазинов "Мария-Ра", пояснил amic.ru, что на площадке работают сетевики. Рабочие добавили, что им предстоит реализовать масштабный проект. Для этого даже потребуется перекрывать одну полосу движения на проспекте Строителей, но это произойдет только летом.

Работы затеваются ради строительства крупного жилого комплекса, который назовут как и предшественника – "Локомотив".

Когда начнут строить ЖК "Локомотив"

Евгений Ракшин воздерживается от комментариев по поводу своего нового проекта – ЖК "Локомотив". Точнее его второй очереди. Первый дом рядом со стадионом уже построен и заселен.

Начать работы ему мешают несколько памятников архитектуры, которые расположены в 200-метровой зоне от предполагаемых многоэтажек. Закон в этом случае обязывает разработать для каждого объекта культурного наследия специальные документы – охранные зоны. В них можно обосновать, какие здания и на каком расстоянии можно строить.

Проект этого документа уже готов и размещен на сайте крайохранкультуры. Планируется, что его примут в конце 2019 года, крайний срок – летом 2020. Это значит, что застройщик сможет возводить здания на месте стадиона "Локомотив".

Каким будет ЖК Евгения Ракшина?

Собственник площадки Евгений Ракшин подготовил проект застройки стадиона "Локомотив" еще в 2014 году. Автором выступил известный в городе архитектор Александр Деринг, руководитель мастерской "Классика".

Дома располагаются по периметру стадиона и еще одна многоэтажка "садится" внутри территории. Фасад трибуны "Локомотива" Деринг предложил реконструировать и превратить в стену торговой галереи, которая займет первые этажи вдоль Строителей и Социалистического.

Пока не понятно, какой высоты будут новые здания. В первоначальной версии проект представляли малоэтажные дома. Затем в Сети появилась вторая версия с 25-этажной "свечкой".

Скорее всего, закон о защите памятников архитектуры заставит понизить этажность. Максимальная высота зданий, которые могут располагаться вокруг памятников архитектуры в этой части города, 30 метров. То есть 10 этажей.