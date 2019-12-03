Маска человека с ВИЧ появилась в Instagram, чтобы показать невидимость болезни

Новую дополненную маску, которая делает пользователя похожим на человека с ВИЧ, Instagram запустил 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом. Она стала частью кампании #сдайсвойстрах, сообщает takiedela.ru.
"Эта маска в Instagram – наш способ привлечь внимание к эпидемии ВИЧ в России и призвать людей избавиться от страха знания", – пишут ее создатели из новосибирского "Гуманитарного проекта".
Сториз с маской уже записали пользователи сети, в том числе блогеры и медиадеятели. Среди них Ольга Кравцова, блогер Татьяна Никонова, редактор раздела "Мозг" и "Афиши Daily" Егор Михайлов, главный редактор Salt Magazine Татьяна Кожина.
"Главная цель акции – призвать людей не бояться сдавать тест на ВИЧ и предоставить им достоверную информацию о способах защититься от вируса", – пишут создатели маски.
На сайте "Гуманитарного проекта" собрана вся необходимая информация о заболевании, а также способах его предотвращения.
Комментарии
"Главная цель акции – призвать людей не бояться сдавать тест на ВИЧ"
А ну ну. Мало материала. Нужно больше кандидатов.
Чего боятся то, ну походу назначат тебя ВИЧ+ исходя из каких то своих критериев отбора, потом будут издеваться над твоим иммунитетом экспериментируя и возможно загонят в могилу потому как денег на тебя будет очень не хватать.
Мясной
Как хорошо было бы, если бы всякие антипрививочники и вич-дессиденты вроде вас носили шапочки из фольги, чтобы вас издалека было видно среди нормальных людей.
3.12.2019 12:02
Злобная бабка
Вы то себя к каким относите?