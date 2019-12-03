Маска человека с ВИЧ появилась в Instagram, чтобы показать невидимость болезни

Новую дополненную маску, которая делает пользователя похожим на человека с ВИЧ, Instagram запустил 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом. Она стала частью кампании #сдайсвойстрах, сообщает takiedela.ru.

"Эта маска в Instagram – наш способ привлечь внимание к эпидемии ВИЧ в России и призвать людей избавиться от страха знания", – пишут ее создатели из новосибирского "Гуманитарного проекта".

Сториз с маской уже записали пользователи сети, в том числе блогеры и медиадеятели. Среди них Ольга Кравцова, блогер Татьяна Никонова, редактор раздела "Мозг" и "Афиши Daily" Егор Михайлов, главный редактор Salt Magazine Татьяна Кожина.

"Главная цель акции – призвать людей не бояться сдавать тест на ВИЧ и предоставить им достоверную информацию о способах защититься от вируса", – пишут создатели маски.

На сайте "Гуманитарного проекта" собрана вся необходимая информация о заболевании, а также способах его предотвращения.