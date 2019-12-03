Полпред президента Сергей Меняйло начал работу в Алтайском крае

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прибыл в Алтайский край с рабочим визитом. Сегодня, 3 декабря, он проведет в Барнауле ряд рабочих встреч и заседаний.

Как сообщает пресс-служба губернатора, он уже встретился с Виктором Томенко. Они обсудили реализацию национальных проектов, исполнение поручений президента России, а также вопросы прохождения отопительного периода в Алтайском крае.

Также полпред примет участие в заседании Экспертно-консультативного совета по делам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Члены совета обсудят вопросы изучения и сохранения родных языков, подготовки кадров, формирования федерального реестра коренных малочисленных народов.

Кроме того, в программе полномочного представителя президента запланированы встречи с представителями малого и среднего бизнеса в рамках бизнес-сессии "Мой бизнес: встречи по делу".