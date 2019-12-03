Все в мигалках: серьезное ДТП произошло в Барнауле

Утром 3 декабря на Змеиногорском тракте произошло серьезное ДТП.

"На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Подробности будут позже", – сообщили amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД по городу.

В социальной сети очевидцы опубликовали ролик, где видно, что на месте ДТП находились все необходимые службы: скорая помощь, пожарная машина и сотрудники полиции. Разглядеть на видео можно только одного участника аварии – раскуроченная легковушка стоит "лицом" к встречному движению.

Предположительно есть пострадавшие, пишут пользователи в паблике "Инцидент Барнаул".