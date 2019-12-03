За вспышку педикулеза в алтайской школе педиатр местной ЦРБ заплатит штраф

За вспышку педикулеза в школе в Топчихе, которая произошла в октябре этого года, будет наказан врач-педиатр местной ЦРБ. Ему придется заплатить штраф в размере от 500 рублей до одной тысячи, сообщает "Банкфакс".
В конце октября во время медосмотра школьников в Топчихе на наличие педикулеза медики обнаружили у 20 детей в голове сухих гнид. Это значит, что дома детей некачественно лечили от педикулеза. Родители сами покупали препараты в аптеке и не обращались с этой проблемой к врачу.
После этого в школе была проведена профилактическая дезинсекция в местах общего пользования, а также назначена проверка местной больницы специалистами Роспотребнадзора. В результате были выявлены нарушения требований санитарных правил, а именно СанПиН З.2.З215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".
В отношении врача-педиатра, ответственного за данные нарушения, было рассмотрено административное дело по ст. 6.3. КоАП РФ. Медику должны назначить штраф от 500 рублей до 1 тысячи.
Комментарии
никак возвращаемся в Россию которую мы потеряли....
При чём тут врач-педиатр, если родители детей к врачу даже не обращались?
При чём тут врач-педиатр, если родители детей к врачу даже не обращались?
_________
Осмотры в школе уже отменили? Насколько я понял это обязанность данного педиатра.
3.12.2019 12:07
Дядька
Раньше в школе была медсестра, педиатр в ЦРБ. Вопрос, куда смотрели родители, предпочитавшие самолечение (что за собой могло повлечь дальнейшее распространение гнид), остается открытым